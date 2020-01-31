經濟學人：武漢肺炎恐衝擊經濟引發政治效應

英國「經濟學人」週刊一篇文章警示，武漢肺炎可能打擊全球經濟，也可能在中國造成政治效應，包括中國共產黨的名聲，甚至中國國家主席習近平（左）的聲望，可能都會遭受較長期的影響。（中央社檔案照片）

（中央社倫敦30日綜合外電報導）爆發於中國武漢的新型冠狀病毒肺炎持續擴散，英國「經濟學人」週刊一篇文章警示，這種疾病可能打擊全球經濟，也可能在中國造成政治效應，而且不會是最後一個新型惡疾。

「經濟學人」（The Economist）文章提到，有兩件事可以說明新的傳染病為什麼如此令人擔憂，一是病例呈指數增加，引發世人憂心醫療照護系統崩潰、社會及經濟動盪、以及演變成致命流行病；二是深深的不確定性，稀少的數據及相互矛盾的報告，顯示科學研究人員無法排除最糟的情況發生，這就讓許多危言聳聽的消息變得氾濫。

應該要問的是，這種新病毒是否會成為全球性疾病？會有多致命？這些問題可能還要數週或數月才有明確答案，但政府公衛部門現在就應預作規劃。

最有可能的推估是這種病已在中國扎根，散播到全球的風險很高，甚至變成週期性的季節傳染病；它可能變得不如季節性流感致命，但還是會很嚴重。短期內，這種病會打擊全球經濟，且視控制疫情的手段而定，也可能會在中國造成政治效應。

文章指出，最大的不確定性是，未通報的新型冠狀病毒肺炎病例到底有多少。中國的基層醫療照護發展還不完全，有些病患可能被繁忙的醫院拒收或轉走；又或許有更多病患的症狀輕微，不知道自己染病。

香港學者建立的模組顯示，至1月25日已有上萬人感染，疫情在幾個月內會達到高峰。若真如此，病毒就比原先認定的傳播更廣，也更難控制病毒蔓延到中國以外的地方；病毒的致死率會因累計病例數的增加而降低，但就像流感，仍有許多人會喪命。

中國今年第一季經濟成長可能下滑到僅剩2%，而疫情爆發前的成長率估計是6%；鑑於中國國內生產毛額（GDP）的全球經濟占比幾達五分之一，全球經濟成長可能也會顯著受累。

雖然疫情降溫時，經濟也許會反彈，但中國共產黨的名聲，甚至中國國家主席習近平的聲望，可能都會遭受較長期的影響。中共宣稱，借重科學，共產黨的治理比民主體制更有效率；然而，若使出強硬手段還沒辦法控制疫情，這種說法只是自打嘴巴。

儘管做了許多努力，疫情可能仍很嚴重。在非洲及亞洲貧窮地區的一些健康系統，根本無力隔離病患及追蹤接觸過患者的人群。在此情況下，想要控制疫情很大程度上仰賴病患在症狀輕微期間、或者出現症狀前是否具有傳染力，因為這類患者很難判定；另外還要視病毒是否突變成更具傳染力或更致命。

全球面對2019新型冠狀病毒疫情，因應速度已是前所未見地快速；即使如此，仍可能造成很大傷害。隨著人類侵占更多新棲地、養殖更多牲畜，以及人口群聚在城市裡、大量移動、全球暖化，新疾病的出現將成為常態化。一項研究估計，這將讓人類付出每年600億美元的代價。

文章最後表示，繼嚴重急性呼吸道症候群（SARS）、中東呼吸症候群（MERS）之後，武漢肺炎是最新的惡疾，而且不會是最後一個。（譯者：曾依璇/核稿：嚴思祺）1090131