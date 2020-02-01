防武漢肺炎 澳洲禁止來自中國非澳公民入境

澳洲總理莫里森說，從1日起，只有「澳洲公民、澳洲居民、受撫養的家屬、法定監護人或配偶」可獲准從中國入境。圖為旅客1月25日抵達澳洲雪梨機場。（法新社提供）

（中央社雪梨1日綜合外電報導）澳洲政府今天表示，在防堵2019新型冠狀病毒引起武漢肺炎疫情擴散的新措施之下，將禁止來自中國的非公民入境澳洲。

法新社報導，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）說，從今天起，只有「澳洲公民、澳洲居民、受撫養的家屬、法定監護人或配偶」可獲准從中國入境。

他說，這些安排是透過澳洲邊境單位實施，以確保措施能落實；此外，獲准返回澳洲的人會被要求自我隔離14天。

澳洲外交部今天更新針對中國的旅遊建議，持續建議澳洲公民「重新考慮前往（中國全境的）必要性」，且「不要前往」湖北省。

澳洲廣播公司（ABC）今天報導，維多利亞州（Victoria）確診一起新病例，患者是一名20多歲、住在墨爾本的女性，她於1月25日從湖北省武漢市返回澳洲，兩天後出現症狀，目前狀況良好，可在家休養。

澳洲累計確診10起2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）病例。（譯者：曾依璇/核稿：陳昱婷）1090201