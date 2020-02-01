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首頁 / 國際

伊朗停飛中國航班 滯武漢70學生設法送回

最新更新：2020/02/01 17:43

（中央社記者何宏儒安卡拉1日專電）伊朗衛生、醫療和醫學教育部長納馬基宣布，往返中國的所有航班暫時停飛、禁止來自中國的所有旅客入境。伊朗外交部正設法協助大約70名滯留中國武漢的伊朗學生回國。

官方伊朗通訊社（IRNA）今天報導，伊朗昨晚召開由多位部長出席的防疫特別會議，納馬基（Saeed Namaki）會後表示，包括海上、陸上和航空管道，衛生部已派員在所有入境關卡，針對任何可能案例進行管控，「截至目前沒有接獲2019新型冠狀病毒的通報案例」。

納馬基表示，已呈報第一副總統，建議採行包括停飛往返中國航班在內的新措施，加強因應2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，俗稱武漢肺炎）。

他並表示，目前有大約70名伊朗學生滯留武漢，雖然沒有遭到感染，但「他們的處境令人擔心」，將於未來數日內採取適當措施使他們得以回國，「但是這些情況端賴中國政府配合」。

伊朗國營英語電視台新聞電視台（Press TV）今天報導，納馬基昨天曾推文要求政府禁止所有來自中國的旅客入境。他表示，已建請第一副總統「通知外交部和道路部禁止所有來自中國的旅客（從陸上、海上和航空管道）入境」。（編輯：馮昭）1090201

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