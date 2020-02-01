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武漢肺炎 駐星代表籲僑界強化防疫

最新更新：2020/02/01 18:02

（中央社記者黃自強新加坡1日專電）武漢肺炎來勢洶洶，新加坡迄今累計16起武漢肺炎病例。駐星代表梁國新今天參加同德書報社春節團拜時呼籲旅星僑界強化相關防疫措施，注意健康管理。

新加坡決定今晚11時59分起，禁止所有過去14天內曾到中國的旅客入境新加坡及在新加坡轉機。

新加坡自出現首起2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺炎）確診病例後，民眾紛到各超市或藥房購買口罩，諸如樟宜機場入出境大廳、超市與人潮聚集之處，均有不少民眾戴起口罩，杜絕可能的感染機會。

新加坡不少旅星的台灣人利用諸多社群媒體聯絡，交換最新的武漢肺炎疫情資訊或提供購買口罩等訊息。

駐新加坡台北代表處代表梁國新今天參加同德書報社春節團拜，除期盼台星兩國政府能在既有基礎上，繼續擴大與強化彼此的合作與交流外，也透過致詞機會期盼共同防範武漢肺炎疫情擴散。

梁國新指出，迎接新的一年，全球各個國家無不為了防範中國武漢肺炎病毒傳播所帶來的嚴重疫情，強化相關防疫措施。

他建議旅星僑胞，注意新加坡政府公布的訊息，不要過度慌亂，如沒有發燒或感冒等症狀，不需要戴口罩。

梁國新表示，只要注意自身的健康管理，仍可以進行正常的商務活動。

此外，梁國新說，新加坡同德書報社是由中華民國國父孫中山先生創立，到今年即將步入成立110年，是當年民主革命留下的光榮燦爛歷史軌跡，與中華民國的關係緊密而不可分。

他也期盼值此迎接鼠年之際，能有數不盡的好福氣與數不盡的好運到。（編輯：馮昭）1090201

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