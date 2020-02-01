武漢肺炎全球病例破萬 馬來西亞加強防疫

（中央社記者郭朝河吉隆坡1日專電）馬來西亞衛生部副部長李文材今天發聲明表示，由於全球新型冠狀病毒確診病例已突破1萬例，馬來西亞政府將加強把關所有入境關卡，希望抑制疫情在馬國傳播。

他指出，目前馬國政府在各機場關卡設置人體熱能探測器，許多入境關卡也有政府人員嚴格把關，因此目前尚未像其他國家一樣，出現人傳人的病例。一旦發現旅客疑似感染武漢肺炎，將會送往醫院隔離照料。

目前馬來西亞武漢肺炎確診病例仍維持在8宗，全都是中國籍遊客，目前在隔離且接受治療，狀況穩定。武漢肺炎病毒正式名稱為2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）。

他再次強調，武漢肺炎病毒潛伏期平均是一週，部分感染者可能還沒發病，也有些人曾與患者接觸而未發覺被傳染病毒，因此促請曾到武漢疫區者或曾接觸到過疫區的人，若14天內出現發燒感冒等症狀，應前往就醫。

為了防止武漢疫情擴散，馬拉西亞砂勞越州災難管理委員會今天宣布，凡是中國公民及近兩週曾前往中國的外國人，都禁止入境砂勞越，這項措施即日生效，直至另行通知。

另一方面，馬來西亞外交部發表聲明表示，過去一週，約有40名馬國學生自北京回國後在機場接受檢疫，目前健康狀況良好，但仍會在家自行隔離14天。（編輯：林憬屏）1090201