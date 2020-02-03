中駐馬來西亞領事館收可疑紙箱 引爆後竟是口罩

中國駐馬來西亞檳城領事館大門處日前突然出現3個來歷不明的可疑箱子，甚至驚動拆彈小組引爆，最終發現這是當地華人捐贈的口罩，引發網民熱議。（圖取自光華網網頁kwongwah.com.my）

（中央社記者郭朝河吉隆坡3日專電）中國駐馬來西亞檳城領事館大門處日前突然出現3個來歷不明的可疑箱子，甚至驚動拆彈小組引爆，最終卻發現這只是當地華人捐贈的口罩，事件傳出後紛紛引發網民熱議。

這場烏龍事件發生於1月31日。根據檳州消防及拯救局的聲明，該局於下午3時20分接獲報案，指中國駐檳城領事館門口有3個可疑紙箱，為了確保安全，警方儘速前往現場並採取封鎖行動，為了確保安全，更派出拆彈小組及相關機器到現場進行鑑識。

沒想到經過3小時後，拆彈小組依舊無法確認裡頭內容，最終決定引爆紙箱。孰不知，爆破後彈出多個白色N95口罩，證實一切都是虛驚一場。

事後，社群媒體流傳一段47秒的影片，顯示7名馬來西亞籍男子將箱子留在領事館前，但沒留下身分，也沒注明要把口罩送往何地，他們站在門口手持著「中國加油」、「武漢挺住」、「我們代表馬來西亞華人誠心祈願武漢同胞們身強體壯，早日康復」大字報，並高呼「武漢加油」口號，畫面可見三個紙箱當時在他們旁邊。

不過，目前無法得知這段影片的拍攝日期及時間，影片也沒顯示是否這群男子帶來三個箱子，箱子來源仍有待警方調查。

消息傳出後，大批網民不斷在各大新聞網站中調侃，有人認為中國的被害妄想症作祟，也有人認為此事值得登上年度笑話。

中國駐檳總領事館之後也發表聲明，感謝馬來西亞各界人士的關心，並相信中國政府和人民能戰勝這戰役及度過難關。

但是根據領事館規定，不能直接接受針對2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，俗稱武漢肺炎）疫情的捐贈，因此聲明附上現今中國國內接受捐贈正規管道通知，希望有心人士能按照規定進行捐贈。（編輯：高照芬）1090203