武漢肺炎 全球最新疫情一次掌握

俗稱武漢肺炎的2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）肺炎2日在中國新增57起死亡病例，累計361人喪生，累計確診病例則攀升至1.7萬起。（檔案照片／中新社提供）

（中央社台北3日電）俗稱武漢肺炎的2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）肺炎在中國新增57起死亡病例，累計361人喪生，累計確診病例則攀升至1.7萬起，疫情全球延燒。以下為路透社和法新社彙整最新發展一覽。

● 武漢肺炎在中國奪走的人命，已經超越2002-03年嚴重急性呼吸道症候群（SARS）數字。中國官方數字顯示，昨天新增確診病例2829例，累計確診病例1萬7205例；昨天新增死亡病例57例，累計死亡病例361例，超越SARS在中國記錄到的349死亡案例。

● 中國之外全球至少有171起確診病例，包括台灣、澳洲、英國、法國、德國、香港、日本、俄羅斯、西班牙、泰國、美國等20多國均通報確診病例。

● 中國境外目前通報一死，發生在菲律賓。一名44歲中國籍男子從疫情發源地湖北省武漢市抵達菲國後發病，昨天病故。

● 世界衛生組織（World Health Organization）已宣布武漢肺炎構成「國際關注公共衛生緊急事件」，確認疫情對中國之外的國家同樣構成風險，需要國際社會一致應對。這是世衛史上第6度認定國際關注公共衛生緊急事件。

● 中國防疫措施包括對武漢及周遭等城市進行封鎖，所有運輸均停擺，等於困住5000多萬人行動；官方並於武漢封城10天後，對人口900萬的浙江省溫州市採取類似措施。據官方數據，浙江有超過660起確診病例，其中有數百起發生在溫州，是武漢以外病例最多的省分。

● 人傳人案例在美國、德國、日本、泰國、越南和南韓都已發生，顯示有更大的傳染風險。

● 入境限制措施方面，美國、澳洲、新加坡、紐西蘭和越南下達禁令，禁止近期造訪過中國的外籍人士入境。

● 國際企業繃緊神經。麥當勞（McDonald's）和星巴克（Starbucks）是最早宣布關閉部分中國門市的企業；蘋果（Apple）關閉中國所有零售店和辦事處至2月9日；美國賣場連鎖店沃爾瑪（Walmart）、瑞典家具零售商宜家家居（IKEA）等企業則限制旅行和營運。日系品牌如Uniqlo（優衣庫）、無印良品等也宣布部分門市暫停營業。

● 全球多家航空公司均已暫停或削減往返中國各大城市的直航航班。

● 武漢肺炎引發各國的撤僑行動，俄羅斯、澳洲、加拿大、法國、德國、印尼、義大利、日本、新加坡、南韓和美國等國，或者已經撤僑，或者正加緊腳步安排撤僑。

● 疫情影響下，中國舉行的許多知名體育賽事或者易地舉行，或者延期；包括世界羽球聯盟宣布原定在海南島舉行的中國陵水羽球大師賽延期。

● 香港特首林鄭月娥拒絕依醫護組織要求全面關閉往來大陸的關卡，醫護人員擬進行罷工，香港防疫工作恐受衝擊。據官方數據，香港特別行政區確診病例15起。（譯者：蔡佳敏/核稿：嚴思祺）1090203