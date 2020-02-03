星國新人自我隔離 直播與婚宴賓客同步舉杯

（中央社記者黃自強新加坡3日專電）新加坡受武漢肺炎疫情影響，不僅延後舉辦全國旅行社協會（NATAS）旅展，也有新人剛從中國返國，自我隔離14天，新郎與新娘改以現場連線直播與婚宴賓客同步舉杯暢飲。

2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺炎）來勢洶洶，根據新加坡衛生部公告，新加坡有18例武漢肺炎確診病例，多數病患已好轉，沒有發現社區感染現象。

新加坡媒體新明日報與聯合晚報報導，一對從中國返回新加坡的新人昨晚舉行婚宴，由於受到武漢肺炎疫情影響，自我隔離14天，只好以連線直播方式，透過婚宴現場的大銀幕與賓客互動。

新加坡自出現首起武漢肺炎確診病例後，民眾紛到各超市或藥房購買口罩，諸如樟宜機場入出境大廳、超市與人潮聚集之處，均有不少上班族、民眾與小朋友戴上口罩，杜絕可能的感染機會。

新加坡從1日起也分發520萬個口罩給130萬戶家庭，民眾陸續赴民眾俱樂部與居民委員會領取，每戶家庭將獲得4個口罩。目前已有16%的家庭領取口罩。

新加坡諸如濱海灣、烏節路、聖淘沙等景點或商場，受到武漢肺炎疫情衝擊，人潮明顯不如以往，尤其，中國旅客赴新加坡受限，有500名導遊無旅遊團可帶，讓新加坡零售與旅遊業受到影響。

全國旅行社協會（NATAS）旅展原訂21日起舉行3天，也因武漢肺炎疫情延後到5月舉行。

新加坡政府從1日晚上11時59分起，禁止所有過去14天內曾到中國的旅客入境新加坡或在新加坡轉機。另也禁止任何持有中國護照的旅客入境新加坡。（編輯：王永志）1090203