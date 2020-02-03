更多編輯台推薦新聞：
影片／1917獲英國奧斯卡最佳影片 威廉凱特親臨典禮
娛樂

影片／1917獲英國奧斯卡最佳影片 威廉凱特親臨典禮

武漢肺炎 全球最新疫情一次掌握
國際

武漢肺炎 全球最新疫情一次掌握

獨家／巴黎鈍劍挑戰賽台灣奪銀 小選手爭取懸掛國旗成功
運動

獨家／巴黎鈍劍挑戰賽台灣奪銀 小選手爭取懸掛國旗成功

專題／挾北市最高票進軍國會 高嘉瑜關注交通經濟
政治

專題／挾北市最高票進軍國會 高嘉瑜關注交通經濟

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首架武漢包機深夜返台 逾200台商檢疫後安置隔離
首頁 / 國際
新聞專題
武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，造成多人死亡，其病原體新型冠狀病毒與SARS及MERS屬同一家族。台灣也出現確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、出入公眾場所戴口罩、做好自主健康管理。
武漢肺炎疫情
新聞專題
武漢肺炎疫情10/100

武漢肺炎疫苗研發 英藥廠葛蘭素史克跟進

最新更新：2020/02/03 22:42

（中央社倫敦3日綜合外電報導）英國大藥廠葛蘭素史克（GlaxoSmithKline，GSK）今天宣布，加入全球競爭研發2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺炎）疫苗行列。武漢肺炎疫情延燒，至今已奪走360多條人命。

英國政府今天也承諾，將挹注「流行病防範創新聯盟」（CEPI）2000萬英鎊（約新台幣8億元）以研發武漢肺炎疫苗。2017年在瑞士達佛斯（Davos）召開世界經濟論壇（World Economic Forum）時，為因應伊波拉（Ebola）疫情而成立這個民間組織。

葛蘭素史克表示，他們的工作將加強流行病防範創新聯盟已資助的4個武漢肺炎疫苗研發計畫。

葛蘭素史克疫苗部醫學長（chief medical officer）布洛爾（Thomas Breuer）在聲明中說：「我們的（疫苗）佐劑技術，曾在流行性感冒案例應用成功。這項技術使得只需少量抗原就能生產更多劑疫苗，在對抗疫情時是一大優勢。」

流行病防範創新聯盟執行長海契特（Richard Hatchett）則表示：「我們的希望是，和夥伴攜手合作下，能在16週內自病原體基因測序取得一支試驗疫苗，並進入臨床試驗。」（譯者：張正芊/核稿：林治平）1090203

延伸閱讀
武漢肺炎全球抗戰 生技業者：疫苗今夏前難問世台灣成功分離武漢肺炎病毒株 專家：5年內有機會做出疫苗武漢肺炎疫苗 美拚3個月後人體試驗

地機族
請繼續往下閱讀
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報