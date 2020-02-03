武漢肺炎疫苗研發 英藥廠葛蘭素史克跟進

（中央社倫敦3日綜合外電報導）英國大藥廠葛蘭素史克（GlaxoSmithKline，GSK）今天宣布，加入全球競爭研發2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺炎）疫苗行列。武漢肺炎疫情延燒，至今已奪走360多條人命。

英國政府今天也承諾，將挹注「流行病防範創新聯盟」（CEPI）2000萬英鎊（約新台幣8億元）以研發武漢肺炎疫苗。2017年在瑞士達佛斯（Davos）召開世界經濟論壇（World Economic Forum）時，為因應伊波拉（Ebola）疫情而成立這個民間組織。

葛蘭素史克表示，他們的工作將加強流行病防範創新聯盟已資助的4個武漢肺炎疫苗研發計畫。

葛蘭素史克疫苗部醫學長（chief medical officer）布洛爾（Thomas Breuer）在聲明中說：「我們的（疫苗）佐劑技術，曾在流行性感冒案例應用成功。這項技術使得只需少量抗原就能生產更多劑疫苗，在對抗疫情時是一大優勢。」

流行病防範創新聯盟執行長海契特（Richard Hatchett）則表示：「我們的希望是，和夥伴攜手合作下，能在16週內自病原體基因測序取得一支試驗疫苗，並進入臨床試驗。」（譯者：張正芊/核稿：林治平）1090203