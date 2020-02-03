武漢肺炎確診客1月底搭船 鑽石公主號橫濱港外檢疫
（中央社記者楊明珠東京3日專電）1月載過一名確診武漢肺炎香港乘客的豪華遊輪今晚返抵日本橫濱港，停泊在大黑碼頭外海，傳出遊輪上有數人發燒，日本厚生勞動省檢疫官將上船對全體乘員進行檢疫。
橫濱市政府表示，這艘鑽石公主號遊輪今天晚間7時30分左右航行在橫濱港大黑碼頭外海，下錨停泊。船上人員將接受檢疫。
日本放送協會（NHK）報導，香港衛生當局之前表示，一名住在香港的80多歲男子搭乘從橫濱啟航的遊輪返回香港後，確認感染2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺炎）。這艘遊輪在停靠多處後，預定今晚進入橫濱港。厚生勞動省為加強防疫，做好邊境管制措施，將調查船上哪些人與這名確診男士接觸過。
厚生勞動省掌握到的訊息是，遊輪上有幾人出現發燒等身體不適狀況。
確診新型冠狀病毒的80多歲男子1月17日搭飛機抵達東京，1月20日由橫濱登上遊輪，1月22日經過鹿兒島，25日在香港下船。目前不清楚這名男子是否在鹿兒島登岸。
這名男子1月19日起出現咳嗽症狀，返回香港後，30日出現發燒症狀，到醫院檢查，2月1日確診感染。
航運公司表示，這艘遊輪是公主遊輪系列鑽石公主號，到香港後，還泊靠越南、台灣等港口，2月1日在沖繩縣那霸港靠岸，預定今晚返回橫濱港。
經營鑽石公主號遊輪的航運公司網站顯示，這艘遊輪可載約2700人，機組員約1100人。目前不清楚此行載客的人數。
報導說，有遊輪上的乘客在推特（Twitter）上留言表示，「這艘遊輪原本預定明天停靠橫濱港，後來改為今晚8時抵橫濱港，好像是今晚船上人員要接受檢疫」。這名乘客推文寫道：「遊輪內的廣播說，今晚8時左右抵達東京灣內，檢疫人員將登船。船內沒人發燒，一切靜待當局指示。」
這名乘客上傳遊輪上遊客的國籍，包括日本人1285人、香港470人、美國425人、加拿大215人、英國40人、俄羅斯25人、台灣20人、以色列15人、紐西蘭13人等。
另一名30多歲男性乘客上傳下午4時30分左右遊輪內的照片，並留言寫道：「因為不知道這艘船上有遊客是感染2019新型冠狀病毒確診病例，船內沒發生混亂。」（編輯：郭中翰）1090203