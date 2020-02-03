武漢肺炎確診客1月底搭船 鑽石公主號橫濱港外檢疫

1月載過一名確診武漢肺炎香港乘客的鑽石公主號傳出遊輪上有數人發燒。日本厚生勞動省檢疫官將上船對全體乘員進行檢疫。（共同社提供）

（中央社記者楊明珠東京3日專電）1月載過一名確診武漢肺炎香港乘客的豪華遊輪今晚返抵日本橫濱港，停泊在大黑碼頭外海，傳出遊輪上有數人發燒，日本厚生勞動省檢疫官將上船對全體乘員進行檢疫。

橫濱市政府表示，這艘鑽石公主號遊輪今天晚間7時30分左右航行在橫濱港大黑碼頭外海，下錨停泊。船上人員將接受檢疫。

1月載過一名確診武漢肺炎香港乘客的鑽石公主號3日晚間返抵日本橫濱港，停泊在大黑碼頭外海，傳出遊輪上有數人發燒。（共同社提供）

日本放送協會（NHK）報導，香港衛生當局之前表示，一名住在香港的80多歲男子搭乘從橫濱啟航的遊輪返回香港後，確認感染2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺炎）。這艘遊輪在停靠多處後，預定今晚進入橫濱港。厚生勞動省為加強防疫，做好邊境管制措施，將調查船上哪些人與這名確診男士接觸過。

厚生勞動省掌握到的訊息是，遊輪上有幾人出現發燒等身體不適狀況。

確診新型冠狀病毒的80多歲男子1月17日搭飛機抵達東京，1月20日由橫濱登上遊輪，1月22日經過鹿兒島，25日在香港下船。目前不清楚這名男子是否在鹿兒島登岸。

這名男子1月19日起出現咳嗽症狀，返回香港後，30日出現發燒症狀，到醫院檢查，2月1日確診感染。

航運公司表示，這艘遊輪是公主遊輪系列鑽石公主號，到香港後，還泊靠越南、台灣等港口，2月1日在沖繩縣那霸港靠岸，預定今晚返回橫濱港。

經營鑽石公主號遊輪的航運公司網站顯示，這艘遊輪可載約2700人，機組員約1100人。目前不清楚此行載客的人數。

報導說，有遊輪上的乘客在推特（Twitter）上留言表示，「這艘遊輪原本預定明天停靠橫濱港，後來改為今晚8時抵橫濱港，好像是今晚船上人員要接受檢疫」。這名乘客推文寫道：「遊輪內的廣播說，今晚8時左右抵達東京灣內，檢疫人員將登船。船內沒人發燒，一切靜待當局指示。」

這名乘客上傳遊輪上遊客的國籍，包括日本人1285人、香港470人、美國425人、加拿大215人、英國40人、俄羅斯25人、台灣20人、以色列15人、紐西蘭13人等。

另一名30多歲男性乘客上傳下午4時30分左右遊輪內的照片，並留言寫道：「因為不知道這艘船上有遊客是感染2019新型冠狀病毒確診病例，船內沒發生混亂。」（編輯：郭中翰）1090203

1月載過一名確診武漢肺炎香港乘客的鑽石公主號3日晚間返抵日本橫濱港，傳出遊輪上有數人發燒。（共同社提供）（共同社提供）