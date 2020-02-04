口罩短缺 日政府發言人：業者24小時趕工

中國武漢爆發2019新型冠狀病毒疫情，除了中國、台灣以外，日本也出現口罩貨源短缺情況。日本政府發言人菅義偉3日表示，已要求業者增產。圖為東京一家藥粧店用中日文寫著口罩商品已斷貨，何時進貨尚不知。中央社記者楊明珠東京攝 109年2月3日

（中央社記者楊明珠東京3日專電）中國武漢爆發2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）疫情，除了中國、台灣以外，日本也出現口罩貨源短缺情況。日本政府發言人菅義偉今天表示，已要求業者增產，每天24小時趕工。

日本放送協會（NHK）報導，內閣官房長官菅義偉今天下午在例行記者會上表示，上個月28日，厚生勞動省與經濟產業省已拜託製造口罩的業界團體增產，目前業者每天24小時趕工中。

他說，會詳細掌握口罩生產、流通狀況，早日解除口罩缺貨情況。

日本民眾看到電視上報導中國旅客或旅居日本的中國人大量蒐購口罩的情形感到憂心。有民眾表示，不只是預防感染新型冠狀病毒，目前正值學子考試季節，考生擔心流感，需戴口罩。另外，花粉症季節將至，有些民眾要先備妥口罩。

NHK報導，受到新型冠狀病毒疫情擴大影響，日本各大鐵路公司已指示或鼓勵站務員、列車司機等要戴口罩，這在業界實屬罕見。

站務員如果戴口罩可能造成旅客在洽詢時聽不清，會有服務不周問題，通常站務員是不戴口罩的。

深怕疫情擴大影響員工健康，往來於東京羽田機場與東京都心（市中心）之間的京濱急行鐵路公司已下令，在東京羽田機場、品川車站、橫濱車站工作的站務員須戴口罩，其他車站的站務員則是能戴口罩盡量戴。

這家鐵路公司還下令全體員工要勤洗手、漱口。車站事務所內備有酒精除菌片。

日本政府在防疫工作上，從2月1日起禁止抵達日本前14天內曾滯留湖北省的外籍人士入境。

對此措施，菅義偉今天在記者會上表示，這是根據中國當局、世界衛生組織（WHO）所公布內容做成的判斷，湖北省境內新型冠狀病毒肺炎疫情最嚴峻，這類禁止入境措施是合適的。到2日為止，遭拒絕入境日本的外籍人士共有8人。（編輯：劉學源）1090203

中國武漢爆發2019新型冠狀病毒疫情，日本許多超商、藥妝店出現口罩被搶購一空情形。中央社記者楊明珠東京攝 109年2月3日

中國武漢爆發2019新型冠狀病毒疫情，日本也有20個確診病例。東京羽田國際機場服務檯人員與搭機旅客很多都戴上口罩。中央社記者楊明珠東京攝 109年2月3日