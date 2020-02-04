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武漢肺炎升溫 巴西將緊急撤僑

最新更新：2020/02/04 08:11

（中央社記者唐雅陵聖保羅3日專電）巴西衛生部長曼德塔今天表示，巴西尚未出現2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺炎）確診病例，但政府決定緊急撤僑40位在武漢的巴西人。

曼德塔（Luiz Henrique Mandetta）出席總統府內閣會議後告訴媒體，政府決定啟動在中國湖北省武漢市約40名巴西人的撤僑行動，並將國家疫情風險等級上調至3級「公共衛生緊急情況」。

曼德塔指出，這項措施具行政管理目的，方便政府無需招標即可緊急招聘，準備接回從中國撤僑回國的巴西人，對他們實施隔離檢疫措施。

曼德塔表示，不是每個人都希望回巴西，有的人想繼續待在武漢，只有住在武漢的巴西人會被撤離，所以政府必須先確定人數。

總統府文官廳長（職權相當於行政院長）羅連佐尼（Onyx Lorenzoni）今天接受電台訪問說，巴西政府將於近日派專機前往中國執行撤僑計畫。

巴西僑民返國後的隔離檢疫地點預定為首都巴西利亞附近城市安納波里斯（Anapolis），或聖卡塔里納州首府佛洛里亞諾波里斯（Florianopolis）的軍事基地。

隔離檢疫時間預定為18天，即病毒潛伏期14天，再加20%。

依衛生部的資訊，巴西目前有14例新型冠狀病毒疑似病例，聖保羅州7例、南大河州（Rio Grande do Sul）4例、聖卡塔里納州（Santa Catarina）2例、里約熱內盧1例；無確診病例。（編輯：韋樞）1090204

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