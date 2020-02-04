武漢肺炎越南病患出院首例 院方：針對症狀治療

（中央社河內4日專電）越南一名武漢肺炎確診的女病患經10天隔離治療，採檢未驗到2019新型冠狀病毒後，昨天獲准出院，成為首起出院的病例。收治的醫院表示，院方採用衛生部的治療方案，針對症狀治療。

越南快訊新聞網站3日報導，出院的女病患現年25歲，名叫阮秋莊（Nguyen Thu Trang），她之前被公司派往中國武漢市受訓約2個月，1月17日返回越南，之後因有發燒、咳嗽與胸痛等症狀而被送到中部清化省（Thanh Hoa）綜合醫院接受治療。

清化省綜合醫院院長黎文士（Le Van Sy）表示，經了解阮女從武漢回來，院方懷疑她感染2019新型冠狀病毒（2019－nCoV，武漢肺炎），立即隔離治療，採樣送檢，檢體果然呈現陽性反應。

黎文士表示，院方採用衛生部的治療方案，緊密跟蹤病患的任何症狀，針對症狀治療，包括使用抗生素與協助呼吸機以及採用特殊營養方式支持治療。院方也很重視服務品質，關心且鼓勵病患配合治療，讓病患感到最為舒適。

報導說，經10天隔離且積極治療，阮女重新採檢結果呈現陰性反應，生化指標正常，已退燒且沒有咳嗽和胸痛等症狀，昨天上午獲准出院。

阮秋莊表示，當醫師說可以出院時，她感到很驚喜，「我感到很幸福，我很想念父母和家人，春節期間大家都為我擔心」。

黎文士則說，及早發現與隔離病例個案以及積極治療是關鍵因素。

另外，越南衛生部今天表示，境內新增一例武漢肺炎確診病例，患者為30歲越南籍男子，他與另7名同事之前被公司派往中國武漢市受訓，返國後被隔離觀察與採樣送檢，檢體呈現陽性反應。在這8人當中，已有4人確診，包括已治癒出院的阮秋莊在內。

截至4日上午為止，越南境內累計有9起確診病例，包括6起本國籍病例、2起中國籍病例與1起越裔美國籍病例，先後在胡志明市、清化省（Thanh Hoa）、河內市與慶和省（Khanh Hoa）發現與隔離治療。（編輯：陳永昌）1090204