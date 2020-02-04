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武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，造成多人死亡，其病原體新型冠狀病毒與SARS及MERS屬同一家族。台灣也出現確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、出入公眾場所戴口罩、做好自主健康管理。
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武漢肺炎疫情9/100

逾3700人隔離檢疫 鑽石公主號延後駛離橫濱

最新更新：2020/02/04 15:14
豪華遊輪鑽石公主號3日晚返抵日本橫濱港，因曾載過一名確診武漢肺炎香港乘客，船上3711人暫時隔離。（共同社提供）
豪華遊輪鑽石公主號3日晚返抵日本橫濱港，因曾載過一名確診武漢肺炎香港乘客，船上3711人暫時隔離。（共同社提供）

（中央社橫濱4日綜合外電報導）1月載過一名確診武漢肺炎香港乘客的豪華遊輪鑽石公主號昨晚返抵日本橫濱港，船上3711人暫時隔離，日本厚生勞動省檢疫官登船檢疫。鑽石公主號下次駛離橫濱的時間至少延後一天。

日本內閣官房長官菅義偉表示，遊輪上有8人出現諸如發燒等症狀。

法新社報導，電視畫面顯示，數名檢疫官昨晚登上鑽石公主號，對2666名乘客與1045名工作人員進行檢疫。

一名80多歲的香港男子搭乘鑽石公主號抵達香港下船後，確診感染俗稱「武漢肺炎」的2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）。這名男子1月20日由橫濱登船，25日在香港啟德郵輪碼頭離船。

嘉年華遊輪集團日本分公司（Carnival Japan）表示，鑽石公主號抵達香港後，還泊靠越南、台灣等港口，2月1日抵達日本沖繩縣那霸，3日晚間返回橫濱。

Carnival Japan在聲明中說，這名男子目前所在的醫院表示，他的情況穩定，一同旅行的家庭成員也未出現感染症狀。

Carnival Japan表示，鑽石公主號下次駛離橫濱港的時間將推遲至少24小時，延到5日甚至更晚。

菅義偉說，是否允許鑽石公主號停靠橫濱港及讓乘客上岸，將由「檢疫主管單位作決定」，且須將世界衛生組織（WHO）所估計的10天潛伏期納入考量。（譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1090204

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