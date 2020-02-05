武漢肺炎 日本確診新添3例累計23例

（中央社記者楊明珠東京5日專電）中國武漢爆發2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）感染肺炎疫情擴大，日本昨天新增3個確診病例，其中一名是從武漢搭包機返國的女性，日本至今累計共有23個確診病例。

日本放送協會（NHK）報導，日本厚生勞動省4日宣布，新添的武漢肺炎確診病例有3例，包括一名住在千葉縣的50多歲日本女性、一名住湖北省武漢的30多歲外國籍女性、一名住在湖北省的50多歲外國籍男性。

其中，住在千葉縣的日本女性，是1月30日搭乘日本政府安排的從武漢撤僑第2班包機返國，這名女性當時曾發燒到37度8，有咳嗽症狀，當時並未被確認感染新型冠狀病毒。但本月1日，她出現肺炎的徵兆，4日再度接受檢查的結果確診。

這名日本女性返回日本當天住院，目前持續出現發燒的症狀。她成了搭乘從武漢撤僑包機返國的日本僑民中第9個確診病例。

昨天新增添的3個確診病例當中，一名是住武漢的30多歲女性。她1月21日來到日本之後，31日被診斷出罹患肺炎，住進日本千葉縣內的醫院，隔天接受病毒檢查，當時未被確定是感染新型冠狀病毒。

但是本月3日，這名女性的症狀未見改善，再度接受檢查的結果，4日確定是感染了新型冠狀病毒，目前還在千葉縣的醫院住院中。

此外，住湖北省的一名50多歲男性，是1月22日來到日本之後有罹患肺炎的症狀，1月26日因有發燒症狀被送醫院急救，被診斷出有罹患肺炎的症狀，但當時未被診斷出有感染新型冠狀病毒，於是出院，1月30日返回中國。

但是本月3日，日本國立感染症（傳染病）研究所檢查所方所保管的這名男性的痰等其他檢體，得知這名男性感染了新型冠狀病毒。

他是在日本與第4個確診病例，也就是武漢的40多歲男性，於上個月在日本參加同一趟巴士旅遊團時，坐在這名40多歲男性後方的座位。（編輯：陳政一）1090205