美醫界運用基因編輯技術 研發試紙測新型冠狀病毒

（中央社記者周世惠舊金山4日專電）美國至少有兩組團隊以知名基因編輯技術CRISPR開發新型病毒檢測工具，加州大學醫師邱華彥研發特殊試紙，以快速讀出結果；跨哈佛與麻省理工的張鋒團隊以相關專利研發，希望在病毒的潛伏期先偵測，預防擴散。

信使報（The Mercury News）今天報導，類似快速驗孕、含有CRISPR技術的特殊試紙，能在一到兩個小時得出新型冠狀病毒檢測結果，主導這項發明的醫師邱華彥表示，如果樣本含有病毒的基因序列，CRISPR系統的特殊試紙就會變色。

這套系統將與智慧型手機的應用程式連結，讓人們在家篩檢測試，一旦試紙的顏色改變，可透過手機拍下圖片，上傳到應用程式聯絡醫生。

加州大學舊金山分校（University of California, San Francisco）的研發團隊正等待美國疾病管制暨預防中心（CDC）或加州政府的細胞樣本，目前他們只能透過分析中國科學家公開的基因密碼研究病毒，因此停留在研究室的階段。

曾參與SARS（嚴重急性呼吸道症候群）等病毒研究的邱華彥和團隊的下一步，希望能夠在存活的新型冠狀病毒感染細胞中，證明具有CRISPR功能的檢測工具有效，希望在數周內這樣的檢測工具能製作到位。

美國尚有其它單位正積極開發相關的測試技術，位在麻州劍橋的夏洛克基因診斷公司（暫譯Sherlock Biosciences），採用任職於哈佛大學與麻省理工大學共同創立的布洛德研究所（Broad Institute of MIT and Harvard）張鋒團隊所開發的CRISPR專利技術。

影片來源：Mayo Clinic

報導指出，CRISPR（clustered regularly interspaced short palindromic repeats）是一組英文字的縮寫，能判別侵略性病毒的基因定序，因此切斷它們的傷害，但同時又能夠做為偵測的工具，透過程式率先偵查到入侵的病毒，不只是扮演剪刀手的角色。

CRISPR基因編輯技術由加州大學柏克萊分校的生物化學家道納（Jennifer Doudna）提出，具有修復致死性疾病基因的潛力，也能改變植物、改善食物，創造生物燃料，甚至復活絕種的哺乳動物。

現年55歲的道納畢業於哈佛大學醫學院，是加州大學柏克萊大學教授，以研究核糖核酸（RNA）和基因編輯技術CRISPR聞名。

報導提到，新型冠狀病毒有14天的潛伏期，人們可能在不察自己已經感染新型冠狀病毒的情況下散播病毒，凸顯居家檢測的重要性。上星期新英格蘭醫學期刊（The New England Journal of Medicine）報導，一名上海女姓商人因身體毫無病症，但她於一月前往德國時，散播了2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺炎）。

目前美國境內所有新型冠狀病毒檢測的樣本，都必須送到位於亞特蘭大的CDC實驗室化驗，美國政府採用名為RT-PCR（Reverse Transcriptase PCR）、一種大型、昂貴、且精密的檢測工具量測樣本的相關指標；這種檢測工具從寄送、處理到公布結果都需要時間，信使報解讀，這是相關可疑病例很慢才能確認的原因之一。（編輯：陳惠珍）1090205