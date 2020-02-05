武漢肺炎延燒 紐澳撤僑193人隔離

（中央社威靈頓/雪梨5日綜合外電報導）紐西蘭官員表示，一架飛機載著紐西蘭、澳洲和其他較小太平洋島國的公民從中國武漢市撤離，預計今天稍晚抵達奧克蘭（Auckland）。

湖北省武漢市去年12月檢測出2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺炎），由於疫情目前造成中國境內490人身亡、香港和菲律賓分別有1人喪命，全球各地政府持續安排專機撤離滯留武漢市的僑民。

紐國政府包下由紐西蘭航空公司（Air New Zealand）執飛的飛機，預計當地時間晚上6時30分（台灣時間下午1時30分）抵達最大城市奧克蘭。

紐西蘭外交部表示，有193名乘客在武漢登機，包括100名紐西蘭公民和永久居民、23名澳洲公民，還有70名大多是太平洋島國的外國國民。

抵達時，澳洲籍乘客將轉機到澳洲西北外海領地聖誕島（Christmas Island）隔離檢疫，與其餘撤離武漢的澳洲僑民一同隔離14天，即病毒最長潛伏期。

班機上其餘撤離民眾預計在奧克蘭北部軍事基地隔離兩週，他們大多會住在露營車。

紐西蘭衛生部執行長布魯斐德（Ashley Bloomfield）表示，雖然禁止訪客探視，但家人和朋友可以寄物品給隔離民眾。

「這不是監獄，雖然那裡會有維安人員，但民眾仍然可以寄東西給他們。」

在這架紐西蘭飛機之前，昨天澳洲航空公司（Qantas）一架飛機已把241名撤離的澳洲民眾送抵聖誕島。（譯者：黃靖貽/核稿：曾依璇）1090205