口罩歐美搶購狀況一次看 英國一片飆180元

（中央社5日電）中國武漢爆發2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）疫情，歐美等地出現口罩搶購潮，英國口罩飆高價，一片外科口罩可達新台幣180元。生產商百萬片訂單接到手軟，甚至幾週內就接到相當於2年份的訂單。還有人囤積居奇，想發一筆災難財。

●美國

武漢肺炎疫情蔓延全球，美國確診的11例中，舊金山灣區有4例，當地多數通路的口罩幾乎都賣完缺貨，而網路電商平台訂口罩的運費比口罩還貴。

住在矽谷的台裔楊太太告訴中央社記者，1月28日在亞馬遜電商平台訂購50個口罩，售價為10.99美元，但運費就要收39.99美元，加上貨物稅，總共付了55美元，等同平均一個口罩約1.1美元（約新台幣33元），到貨日期雖然訂在2月6日之前，「不確定能否如期收到」。

美式藥妝連鎖店在武漢肺炎疫情爆發後，開始出現口罩缺貨情形，一家CVS張貼公告提醒消費者「2月7日再回店確認，不保證有貨，因為庫存量低」。

新型冠狀病毒蔓延全球，造成口罩缺貨，舊金山灣區一家藥妝店公告口罩售罄，請消費者另日再來，但不保證有貨。中央社記者周世惠舊金山攝 109年2月5日

美國華人聚集的南加州，大型藥妝店的架上口罩缺貨；不過在商場等公共空間，除了華人以外，戴口罩的比例很少，教育機關引述衛生當局的意見，不鼓勵學生戴口罩。

在美國人的觀念裡，戴口罩代表嚴重生病、需要在家休養。隨著武漢肺炎的消息占據新聞版面，華人區戴口罩的人數增多。

洛杉磯郡的艾罕布拉市聯合學區（Alhambra Unified School District）日前禁止學生在學校戴口罩，引發多數華人家長反彈。有家長網路連署要求學校停課，不過目前教育當局不傾向停課，也維持學校禁戴口罩的決定。

武漢肺炎蔓延，美國南加州大洛杉磯地區華人聚集的城市，架上口罩被搶購一空。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 109年2月5日

武漢肺炎蔓延，美國南加州大洛杉磯地區華人聚集的城市，藥妝店口罩缺貨。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 109年2月5日

●阿根廷

武漢肺炎疫情升溫，造成阿根廷的口罩訂單激增，業者稱訂單來自中國、美國和日本，並接獲超過700萬片口罩寄送中國的訂單，是自2009年爆發H1N1 A型流感後從未發生此情況。

阿根廷國家報（LA NACION）報導，根據當地專門生產醫療用品工廠Pademed表示，上週起他們的口罩訂單需求大增，透過阿根廷當地的中國團體，他們接獲超過700萬片口罩訂單，寄送地點是中國福建。

除了口罩，客戶還跟他們訂購其他醫療用品，包括200萬個醫療用乳膠手套和鞋套、300萬個防護頭套、200萬片飲用水消毒片以及1000個防護面罩等。

業者表示，口罩訂單主要來自中國，美國和日本。近日也開始接獲來自玻利維亞、巴西等鄰國的訂單。業者說訂購口罩的電話、郵件近期呈倍數成長，有來自北京、香港及台灣，當地和國外經銷商的諮詢也不斷增加。

阿根廷目前並無武漢肺炎病例傳出，但因全世界疫情升溫，也引起當地媒體報導及民眾關注，由於恐懼及預防心理，造成當地人對口罩需求逐漸增加。

●英國

武漢肺炎疫情延燒，有些國家停發中國旅客簽證或禁止中國班機入境，英國尚未有相關動作，但媒體已開始帶風向，口罩也飆高價，一片可達新台幣180元。

對疫情的憂心，隨之而來的是口罩供不應求。英國取得口罩的方式大多透過網路購買，目前亞馬遜商店上的口罩大多斷貨，有些要到4月才有貨，還有人藉機抬價。

網路商店可看到10個外科口罩要價45.99英鎊（約新台幣1800元），等於一片就要新台幣180元。可更換濾芯的N95口罩與6個濾芯則是開價39.99英鎊。

旅英台灣人紛紛在臉書社團交換情報，討論哪裡可以買到口罩。廠商則是訂單接不完，「金融時報」報導，總部位於英國的急救設備供應商SP Services過去幾週接到相當於2年份的口罩訂單，正尋求更多的製造商補充貨源。

生產軍工級過濾口罩的劍橋口罩公司（Cambridge Mask Company）同樣訂單接到手軟，訂購公司從法國到波多黎各都有，數量少則50萬個，多達1000萬個，口罩目前完全售罄，公司已經要求位於中國廈門和印尼巴淡島的工廠加緊趕工。

●法國

法國人面對武漢肺炎疫情仍沒有戴口罩的習慣，即使如此，巴黎口罩仍是大缺貨。許多藥房門口都貼上口罩售罄的公告，尤其在觀光景點，公告只用中文書寫，因店員表示，會來買口罩的都是華人，口罩已被搶購一空，所以乾脆就張貼中文告示。

非觀光區的藥局，部分還有存貨，但幾乎不會放在架上，需要詢問櫃台才能購買，且通常都會限制購買數量。一名旅法台灣人向記者表示，住家附近的藥局上週一個FFP2口罩賣3歐元，本週詢問價格已漲為3.9歐元（約新台幣130元），且一人限購5個。

另外，有留法同學剛好在克羅埃西亞旅遊，於是協助其他旅法台灣人代購。克羅埃西亞原本一盒50個外科用口罩9歐元，幾天後也漲至12歐元。

巴黎住宅區的藥局一般沒有口罩存貨，目前口罩一只難求，大多都靠在北歐或東歐的朋友幫忙帶貨，再到社群網路上團購。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 109年2月5日

巴黎歌劇院附近的藥局，口罩已售罄，張貼中文告示。員工表示，來買的皆為華人，沒有法國人，因此直接寫中文。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 109年2月5日

●土耳其

土耳其新聞網（Haberturk）報導，一家位在西部丹尼茲利省（Denizli）的進口商原本從中國進口口罩，現在則將口罩回銷中國。西北部黑海濱松古達克省（Zonguldak）一家工廠則剛接到來自中國的200萬片口罩訂單，將在一個月內出貨。

旅安卡拉的台灣民眾表示，原本售價不到1里拉的口罩，價格已漲到7里拉（約新台幣35元）。

有旅土耳其的中國人直接到口罩工廠「搶貨」，卻不是為了充裕中國的防疫物資，而是想哄抬價格在土耳其出售，有意購買者須私訊詢價。群組內有人表示，這是名符其實「發國難財」。

中央社記者實地走訪伊斯坦堡塞法科伊區（Sefakoy）一家藥局，藥師表示，目前土耳其境內口罩缺貨嚴重，價格已上漲至少5成。（編輯：陳永昌）1090205

受到武漢肺炎影響，土耳其境內口罩缺貨嚴重，伊斯坦堡塞法科伊區（Sefakoy）一家藥局藥師受訪時拿出口罩展示，表示目前價格已上漲至少5成。中央社記者何宏儒伊斯坦堡攝 109年2月5日

土耳其伊斯坦堡塞法科伊區（Sefakoy）一家藥局的藥師表示，目前土耳其境內口罩缺貨嚴重，價格已上漲至少5成。中央社記者何宏儒伊斯坦堡攝 109年2月5日