武漢肺炎美國限制中國遊客 經濟損失恐逾3千億元

（中央社華盛頓4日綜合外電報導）赴美中國遊客人數近年來大增讓美國從中受益。但有分析指出，鑒於2019新型冠狀病毒疫情，美國祭出旅遊禁令將衝擊各州、市的經濟，損失恐達103億美元（約新台幣3100億元）。

路透社報導，會受美國旅遊禁令影響最嚴重的地區，包括以柑橘園、山景、美術館聞名的加州河濱市（Riverside），還有靠近尼加拉瓜瀑布的紐約州水牛城（Buffalo），這些都是格外受中國遊客青睞的城市。

美國主要航空公司已經取消從中國起飛的航班，美國總統川普的政府也禁止過去14天曾造訪中國大陸的外籍旅客入境。

穆迪分析公司（Moody's Analytics）首席經濟學家詹迪（Mark Zandi）指出，中國遊客人數的下滑，將立即且直接影響美國的經濟。

詹迪預估，美國2020年實質國內生產毛額（GDP）將成長1.7%，恐低於2%的可能目標。

根據英國牛津經濟公司（Oxford Economics）旗下研究機構Tourism Economics的數據，自2002年嚴重急性呼吸道症候群（SARS）爆發以來，造訪美國的中國遊客增加了12.7倍，2019年已達280萬人次。

牛津經濟公司還評估，2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺炎）疫情令中國遊客減少，將造成美國103億美元的經濟損失，這些損失將主要集中在2020年。（譯者：陳家倫/核稿：陳彥鈞）1090205