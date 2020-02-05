獨家／鑽石公主號旅程尾聲意外延長 台灣乘客海上隔離心聲

公主郵輪旗下的「鑽石公主號」出現10名武漢肺炎確診個案，一名被隔離在鑽石公主號台籍乘客麥先生在網路開通之後，趕緊在臉書上報平安。（共同社提供）

（中央社記者周世惠舊金山4日專電）「鑽石公主號，買15天行程實坐31天，比買一送一還划算」，一名被隔離在鑽石公主號的台籍乘客，得知無法依原定時間在日本橫濱港下船回台時打趣自嘲，無奈地展開海上隔離第一天。

「好友們，別擔心，我好好的，只是要關禁閉14天而已，無窗戶的牢房，食物配給，（怕船上食物已被感染）」。困在鑽石公主號的麥先生，在網路開通之後，趕緊在臉書上報平安。

住高雄的麥先生，因母親於去年底過世，為了帶父親旅遊散心，他委託住在美國的友人代訂比從台灣訂更優惠的郵輪套裝行程，包含日本到東南亞旅遊15天的鑽石公主號，1月20日從橫濱啟程，22日停靠日本鹿兒島，25日抵達香港，31日駛經基隆，2月1日到沖繩，原訂4日靠港橫濱，下船結束旅程。

鑽石公主號曾在1月31日靠泊基隆，有2694名旅客入境。

不料2月2日傳出消息說，鑽石公主號一名80歲的香港男性遊客在返港之後，成為2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺炎）的確診病例。於是船公司提前在3日到橫濱港接受檢疫，結果郵輪上至少10人確診感染武漢肺炎，被緊急送往日本的醫院治療，船上其餘3000多人暫時被隔離在外海的郵輪上。

台北時間5日是鑽石公主號乘客在船上隔離的第一天，船公司宣布所有乘客禁止離開房間，並取消今天的房間清潔打掃，食物改配給制送到房門。早上10時供應的第一餐是三明治與兩瓶罐裝水，午餐是蔬菜漢堡。

麥先生回憶，鑽石公主號的船長是個樂天派的義大利人，但是從兩天前，每次船長廣播宣布事情時，聽起來的語氣「愈來愈沈重」。

麥先生說：「一開始，船長說，『船上沒人感染』；接著改口，『可能要延後下船』；然後說出，『無法下船』。」

據麥先生了解，香港有賣9天套裝行程到橫濱，航行結束，遊客再從日本搭飛機返回香港。新型冠狀病毒確診的香港男性是在橫濱上船，香港下船，回港之後確認感染，另外有其他約300名遊客是後來從香港上船。

面對整船必須隔離14天，船長也無計可施，「只好推給日本政府」，直接把日本政府的聯絡電話公布給乘客，要船上乘客有任何問題直接找日本政府詢問。

這次旅程意外延長14天，麥先生對中央社記者說，「同舟一命的感覺，讓大家的心情出現微妙、新奇的轉折」。

「因為聽到台語而結緣。」麥先生告訴記者，整艘船上台裔約有35人，包含20名台灣人，和另外10至15名美籍台灣人、日籍台灣人，其中還有已經搭這家船公司郵輪100次以上的「台灣之光」夫妻。

「整船加起來的年紀10萬多歲。」48歲的麥先生說，船上80%是銀髮族，多數是60歲以上夫妻，或者「拋夫旅遊」的媽媽、婦女，小朋友約15至20名。「在船上十幾天的日子，大家慢慢熟識，又因為這次的特殊事件共患難」。

意外延長的旅程才剛開始，原本停靠橫濱外海的郵輪，下午2時20分左右又出海往南駛去，聽說是要到其他港口補給食材。

「想家」「想孩子」「不會想再坐船」的心情，宛如看似風平浪靜海面下隱藏的波濤洶湧。接下來還有十幾天，麥先生說要把朋友們在臉書上寫的「加油」、「保重健康」等祝福當成護身符。

據日本送放協會（NHK）報導，鑽石公主號1月22日出發時，全船有3711人，包括工作人員1045人、乘客2666人，後者約有半數是日本籍，其他來自另外56個國家。

日本當局3日對船上所有人員進行檢疫，並對270餘人採樣檢測。今晨公布的檢測結果顯示，有10人遭到病毒感染，還有240餘人的檢測結果尚待公布。（編輯：馮昭）1090205