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武漢肺炎疫苗突破 英科學家：研發時間大幅縮短至14天

最新更新：2020/02/05 22:16
英國天空新聞網5日報導，一名英國頂尖科學家已在2019新型冠狀病毒疫苗研發賽中取得重大突破，將疫苗一部分所需研發時間從通常的「2到3年縮短到只有14天」。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
英國天空新聞網5日報導，一名英國頂尖科學家已在2019新型冠狀病毒疫苗研發賽中取得重大突破，將疫苗一部分所需研發時間從通常的「2到3年縮短到只有14天」。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）

（中央社倫敦日綜合外電報導）英國天空新聞網今天報導，一名英國頂尖科學家已在2019新型冠狀病毒疫苗研發賽中取得重大突破，將疫苗一部分所需研發時間從通常的「2到3年縮短到只有14天」。

天空新聞網（Sky News）說，倫敦帝國學院（Imperial College London）醫學院傳染科黏膜感染和免疫部主任夏塔克（Robin Shattock）表示，他目前處於即將對疫苗進行動物試驗階段，最快下週可著手。若獲得足夠資金，預計今年夏天可展開人體試驗。

夏塔克告訴天空新聞網：「按照傳統方法，通常至少要花2到3年才能開始臨床試驗。但我們已從這個時程進步到只需14天就能在實驗室產生一支候選疫苗。」

天空新聞網表示，這支疫苗仍趕不上對付目前這波武漢肺炎疫情；但若下次疫情再度爆發，這支疫苗將扮演重要角色。（譯者：侯文婷/核稿：張正芊）1090205

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