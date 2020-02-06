巴西2架總統備用專機飛中國武漢 撤34僑民

（中央社記者唐雅陵聖保羅5日專電）2架巴西總統備用專機今天飛往中國湖北省武漢市，將住在當地的34名巴西僑民撤回，預計8日返抵巴西，所有人返國後，將在一處軍事基地隔離檢疫18天。

2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺炎）疫情蔓延，巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）同意使用2架Embraer-190改裝的空軍VC-2總統備用專機執行撤僑任務，每架可載運30名乘客。

國防部長阿茲維多（Fernando Azevedo）指出，波索納洛這項決定，是為了避免包機投標的官僚程序，另一原因是巴西空軍現有機隊機載設備簡陋。

2架專機在中午起飛後，途經東北部佛塔雷沙（Fortaleza）、西班牙拉斯帕瑪斯、波蘭華沙和中國烏魯木齊，預計明晚抵達武漢。回程途經城市一樣，預計8日返抵巴西。

撤僑任務負責人、空軍上將達瑪森諾（Marcelo Damasceno）表示，每架專機有18名機組人員，7人屬醫療團隊，包括6名軍醫和1名衛生部專員。

從武漢登機返回巴西前，每位僑民都必須接受體檢，任何呈現新型冠狀病毒症狀的人都不可以搭機。此外，他們必須簽署同意書，在抵達巴西後接受隔離檢疫。

抵達巴西後，所有僑民和參與撤僑任務的機組人員與醫療團隊，都將在首都巴西利亞附近城市安納波里斯（Anapolis）軍事基地接受隔離檢疫，隔離檢疫時間預定為18天。

衛生部今天公布最新報告，巴西目前無確診病例，但有11例疑似病例，南大河州（Rio Grande do Sul）5例，聖保羅州4例，聖卡塔里納州（Santa Catarina）和里約熱內盧州各1例。（編輯：陳永昌）1090206