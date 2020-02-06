武漢肺炎延燒 日本人認為台灣防疫迅速嚴格

（中央社東京6日綜合外電報導）中國爆發的武漢肺炎疫情延燒，日本境內目前也有45個病例。日本電視台一個節目邀請網站經營者吉田皓一分享心得，他認為台灣啟動防疫措施又快又嚴，日本防疫措施就稍慢。

日本電視台（Nippon TV）報導，2019新型冠狀病毒肺炎（2019-nCoV，武漢肺炎）疫情延燒，全球各國都提高警戒防疫。日本北海道4日開幕的札幌雪祭，主辦單位採取在會場設置消毒液供遊客使用等措施，但今年參觀人數預料將比創新高紀錄的去年大幅減少。

日本網友對目前的疫情情況說，「2020年的活動大概都會這樣吧」、「比起拚經濟，現在要全力防疫」、「希望疫情早日平息」。

日本電視台節目討論武漢肺炎對日本觀光的影響，特別邀請經營向台港觀光客介紹日本旅遊資訊網站、相當熟悉台港現況的吉田皓一分享心得。

談到目前停靠在日本橫濱港的郵輪，陸續確診船上旅客感染武漢肺炎，令人擔憂會對香港及台灣觀光客訪日造成影響，吉田說，這兩天在台灣社群網站上，不少人都在討論「殘念檢疫」，主要是有新聞報導對日本防疫措施感到遺憾。

主持人詢問，是對日本什麼地方感到遺憾？吉田說，台灣的檢疫體制真的很嚴格，而且防疫措施啟動相當迅速；跟台灣相比，日本政府的相關措施顯得有些緩慢，台灣也有不少人開始說日本防疫措施是否有點寬鬆。

吉田說，台灣很早就禁止從中國來的旅客入境，且比日本更早提升檢疫及警戒層級。

他說，也許日本人聽到會有些吃驚，但台灣之前就禁止口罩出口，而且現在到台灣去看，就會發現幾乎所有人都戴口罩，「在外面行走的人，幾乎都戴口罩」。

吉田說，相較日本或東京，感覺大概有一半的人都沒戴口罩，聽說日本這樣的氣氛也會讓台灣人覺得，「這樣真的沒問題嗎」？

主持人好奇，台灣這次對武漢肺炎防疫這麼確實，是否跟上一次發生嚴重急性呼吸道症候群（SARS）的經驗有關？吉田說，正是如此，2003年SARS疫情爆發後，台灣有73人不幸死亡，所以基於SARS的教訓，這次就建構迅速及嚴格的防疫體制。

談到日本被說是「殘念檢疫」，來日本觀光的台灣人是否會減少，吉田說，目前來日本的中國觀光客的確銳減，但他昨天致電台灣旅行社相關人員得知，現階段前往日本的台灣旅行團大約減少2成。

他說，專門負責提供日本當地旅行團的旅遊公司說，目前台灣旅客並沒有減少那麼多。雖然中國觀光客銳減，但台灣及香港的觀光客還沒有減少到那樣的程度。

不過，吉田也說，如果未來日本感染武漢肺炎的患者數持續增加，或是日本政府提升相關防疫警戒措施，就很有可能讓觀光客暫緩到日本觀光。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1090206