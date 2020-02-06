南韓海關嚴查口罩非法代購

（中央社記者姜遠珍首爾6日專電）南韓關稅廳（海關）今天展開口罩非法代購集中管制行動，嚴厲打擊防疫防護用品非法出口行為。

南韓聯合新聞通訊社報導，關稅廳廳長盧奭桓今天親自走訪仁川港和仁川國際機場等地，檢查2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺炎）防疫檢疫工作和口罩等防護用品走私打擊行動的執行情況。

具體而言，總金額200萬韓元（約合新台幣5.08萬元）以下的300個口罩可視為個人用途；總額超過200萬韓元或數量超過1000個時，需正式出口申報；總額不超過200萬韓元，但數量在301至1000個之間時，需進行簡易出口申報。

出口申報物品如違反禁止囤積通告，關稅廳將委託警方等有關部門進行調查。

關稅廳還前往郵政物流中心、快遞公司，現場檢查是否存在以快遞形式走私口罩和消毒液產品的行為。

盧奭桓表示，關稅廳已啟動危機應對體系，將最大限度地降低疫情對進出口企業的不利影響，共同克服危機。

另外，關稅廳已禁止從國外進口蝙蝠類、蛇類、豬獾、浣熊、果子狸等部分野生動物，並將進一步加強對來自中國的狗、貓、倉鼠等動物的檢疫審批和許可流程。（編輯：馮昭）1090206