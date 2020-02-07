德研發武漢肺炎疫苗 夏季可展開臨床試驗

（中央社記者林育立柏林6日專電）武漢肺炎疫情延燒，各國紛紛投入疫苗研發，一家德國生技公司獲大筆資金挹注，預計今年夏天可展開臨床試驗。

法蘭克福廣訊報（Frankfurter Allgemeine Zeitung）今天報導，目前全球有多家公司投入2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺炎）疫苗的研發，包括美國楊森藥廠（Janssen）、英國葛蘭素史克藥廠（GlaxoSmithKline）以及美國生技公司Moderna。

上週，德國生技公司CureVac宣布獲得流行病防範創新聯盟（CEPI）750萬歐元（台幣2億5000萬元）資金的挹注，投入武漢肺炎疫苗的研發，董事富亭-穆雷徹克（Mariola Fotin-Mleczek）透露，預計5到6個月後即可展開人體臨床試驗。

2000年成立的CureVac是一家位於德國南部杜秉根（Tuebingen）的生技公司，專精信使核糖核酸（mRNA）技術，曾生產狂犬病疫苗和抗癌藥物，富亭-穆雷徹克表示，該公司研究中東呼吸症候群冠狀病毒感染症（MERS-CoV）的經驗能加快新疫苗研發的進度。

流行病防範創新聯盟是各國政府、私人和非政府組織2017年成立的機構，目標是加快新疫苗的研發速度，德國是創辦會員。（編輯：周永捷）1090207