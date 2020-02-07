鑽石公主號陷武漢肺炎疫情 競爭對手籲送暖

暫時停靠在日本橫濱港的鑽石公主號郵輪，因為受到武漢肺炎疫情影響，船上3000多人無法下船，引發高度關注。（共同社提供）

（中央社東京7日綜合外電報導）暫時停靠在日本橫濱港的鑽石公主號郵輪，因為受到武漢肺炎疫情影響，船上3000多人無法下船，引發高度關注，連作為鑽石公主號競爭對手的船公司，也在推特上呼籲大家送暖。

哈芬登郵報（HuffPost）日文版網站報導，受到俗稱武漢肺炎的2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）肺炎疫情影響，鑽石公主號已有61人確診，另外3000多名旅客及船組員在2週觀察期內無法下船。

作為鑽石公主號競爭對手的皇家加勒比國際郵輪（Royal Caribbean International）公司，在官方推特上說，「請大家一定要送上加油訊息」。

皇家加勒比國際郵輪公司的推文還附上鑽石公主號照片說，「正是在困難的時刻彼此都要加油」，呼籲網友以「鑽石公主號加油」作為主題標籤（hashtag）送上加油訊息，也可以提供在船上房內不無聊的好建議。

日本網友說，船上的旅客與船組員承受超乎想像的身心壓力，雖然自己完全幫不上忙，也想由衷為他們加油；另有網友說，一直相信沒有跨越不過的難關，為船上人員獻上祝福。

還有網友針對船上辛苦工作的船組員送暖打氣說，一整年多數時間都在船上工作並照料旅客的船組員，特別是負責客房服務的工作人員，都是不顧自己努力服務所有旅客，從事的是一個離家很遠的工作，船組員的家人想必也很擔心。

日本TBS電視台報導，雖然日本相關單位採檢船上273人檢體結果已全數出爐，但船上也有旅客認為，病毒檢查應該包括全船人員，日本政府厚生勞動省目前正在研究，將針對與確診人士密切接觸者、有既有疾病者及高齡者，進行第二波病毒檢查。

日本富士電視台報導，目前待在船上的旅客說，船長稍早已透過廣播告知，今天又有41人確診感染武漢病毒，將依序下船送往醫療機構。

這名旅客說，真要說有什麼不滿，就是自己目前像是胰島素等藥物，今天就會用完，打電話到船上醫務室去，對方就只說請稍等，「只是叫我們等，很困擾」。

談到船上目前氣氛，這名旅客說，因為不能外出所以不清楚，但剛剛有廣播，房間沒有對外窗的旅客，有可能讓他們到甲板上稍微散步。

日本每日新聞報導，家住兵庫縣的67歲男性和太太都在船上，對目前確診感染人數比率超乎想像，「逐漸感到不安」。

這位男性5日晚間因為出現近攝氏39度高燒，前往船上醫務室就診，結果確診流感。雖然服用藥物後症狀緩解，但因為不能離開自己的房間，很怕傳染給同房的64歲妻子。

這名男性說，自己住的房型雖然有陽台，可以呼吸室外空氣，但因為不能離開房間還是累積不小壓力，不知道可不可以讓沒有感染可能的旅客個別下船？

住在神戶市的79歲旅客林榮太郎說，上午從房間的窗戶看到救護車及自衛隊車輛靠近。雖然上午有船艙廣播告知房型沒有窗戶的旅客，可以前往甲板散步，「但那個時候還不知道有新增感染病例」。

不能走出房間的林榮太郎，跟同樣在船上的另一對朋友夫妻，可以透過電話等方式相互表達關心。

林榮太郎說，雖然自己性格樂觀，會想只能船到橋頭自然直，但如果又有更多的旅客確診，原先說好的下船時間會不會因此改變，還是會感到不安。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1090207