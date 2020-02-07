武漢肺炎延燒 美國第3批撤僑約300人

（中央社華盛頓6日綜合外電報導）美國國務院表示，2架撤僑專機載運美國公民為主的大約300名乘客，6日從武漢飛往美國，這是自2019新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）爆發後，從中國撤出的第3批美國僑民。

美國國務院發言人表示，其中一架專機載逾60名加拿大公民，他們將在途中於加國卑詩省溫哥華下機，專機繼續飛往美國。

國務院並未說明這2架專機最終飛往美國何地，但多個美國軍事基地已被指定為隔離地點，安置這些從病毒發源地武漢市或周遭湖北省其他地區撤回來的人。

國務院發言人說：「海外美國公民的福祉與安全是國務院最優先考慮的事。」

美國第一架撤僑專機載有195名國務院員工、眷屬和其他美國公民，於1月29日抵達洛杉磯附近的馬奇空軍預備基地（March Air Reserve Base）。

另一批近350名美國公民則搭乘2架貨機包機5日抵達美國，其中178人被載到加州北部的曲維斯空軍基地（Travis Air Force Base），其餘167人被載到聖地牙哥附近的米拉瑪陸戰隊航空基地（Miramar Marine Corps Air Station）。（譯者：陳家倫/核稿：嚴思祺）1090207