新增3起武漢肺炎確診 新加坡調高為橘色警示

（中央社記者黃自強新加坡7日專電）武漢肺炎疫情加劇，新加坡今天新增3起確診病例，患者是新加坡人，近期未赴中國或接觸確診病患，因此全國決定提升「疾病爆發應對系統」等級，從黃色調高到橘色警示。

「疾病爆發應對系統」（DORSCON）等級有綠色、黃色、橘色與紅色的4種警示，依序為最輕微、傳播受到控制、容易傳播與情況嚴重。目前橘色僅在最高級別的紅色之下，代表目前疫情嚴重，疾病容易傳播，但在新加坡還沒有廣泛傳播或已受到控制。

新加坡今天宣布新增3起確診病例，累計迄今有33起感染2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺炎）確診病例，其中有2人病危、2人康復出院。

衛生部指出，新增3起病例感染源頭並不明確，患者都是新加坡人，近期沒有赴中國，其中一名教師近期曾赴樟宜機場與動物園，另2人則造訪馬來西亞。

針對「疾病爆發應對系統」等級從黃色調高到橘色警示，新加坡各級學校也強化防疫因應措施，諸如即日起暫停校際與外部活動，範圍包括校際賽事、訓練營等，另也會錯開學生的休息時間。

衛生部表示，新加坡必須做好準備，本地社區可能出現新的群聚感染病例，這些病例甚至可能不曾去過中國或與中國旅客有接觸。

對於馬來西亞與香港媒體報導，新加坡疑似出現超級傳播者，疑逾100名員工可能集體感染，將武漢肺炎傳向多國。新加坡衛生部迄未進一步說明。

英國氣體分析儀器公司1月在新加坡君悅酒店舉行會議，100多名與會者中3人返國後感染武漢肺炎，一名新加坡員工昨天確診，世界衛生組織與各國衛生部聯絡，跨國調查追蹤病毒。

新加坡也要求企業雇主應要求員工每天測量至少兩次體溫，如有發燒或身體不適均應立即離開辦公場所就醫。醫院也會檢查體溫，嚴格管控進出的入口。

新加坡諸如烏節路、濱海灣、聖淘沙等各大景點人潮明顯減少，樟宜機場航廈人潮也不復見，各零售商店生意顯得十分冷清，搭機旅客大都戴口罩登機。

有不少在新加坡舉辦活動均被迫取消或延後舉行，諸如全國旅行社協會（NATAS）旅展原訂21日起舉行3天，也因武漢肺炎疫情而延後到5月舉行，但洛陽大伯公宮眾星鬧元宵歌舞秀仍決定按時舉行。

新加坡從1日23時59分起，禁止所有過去14天內曾到過中國的旅客入境新加坡或在新加坡轉機，另也禁止任何持有中國護照的旅客入境新加坡，不過，如果已有一段時間未入境中國，移民與關卡局或許會斟酌處理。（編輯：王永志）1090207