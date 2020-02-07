更多編輯台推薦新聞：
鑽石公主號陷武漢肺炎疫情 競爭對手在推持邀網友送暖
國際

鑽石公主號陷武漢肺炎疫情 競爭對手在推持邀網友送暖

2020年奧斯卡金像獎倒數 精彩重點搶先看
娛樂

2020年奧斯卡金像獎倒數 精彩重點搶先看

武漢肺炎防疫 各國隔離地點一次看
國際

武漢肺炎防疫 各國隔離地點一次看

武漢肺炎 全球最新疫情一次掌握
國際

武漢肺炎 全球最新疫情一次掌握

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
新聞專題
武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛將其命名為2019新型冠狀病毒（Novel coronavirus, 2019-nCoV）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。
武漢肺炎疫情
新聞專題
武漢肺炎疫情14/100

新增3起武漢肺炎確診 新加坡調高為橘色警示

最新更新：2020/02/07 21:13
武漢肺炎疫情加劇，新加坡7日新增3起確診病例，患者近期未赴中國或接觸確診病患，因此全國決定提升「疾病爆發應對系統」等級。（圖取自Pixabay圖庫）
武漢肺炎疫情加劇，新加坡7日新增3起確診病例，患者近期未赴中國或接觸確診病患，因此全國決定提升「疾病爆發應對系統」等級。（圖取自Pixabay圖庫）

（中央社記者黃自強新加坡7日專電）武漢肺炎疫情加劇，新加坡今天新增3起確診病例，患者是新加坡人，近期未赴中國或接觸確診病患，因此全國決定提升「疾病爆發應對系統」等級，從黃色調高到橘色警示。

「疾病爆發應對系統」（DORSCON）等級有綠色、黃色、橘色與紅色的4種警示，依序為最輕微、傳播受到控制、容易傳播與情況嚴重。目前橘色僅在最高級別的紅色之下，代表目前疫情嚴重，疾病容易傳播，但在新加坡還沒有廣泛傳播或已受到控制。

防疫資訊

新加坡今天宣布新增3起確診病例，累計迄今有33起感染2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺炎）確診病例，其中有2人病危、2人康復出院。

衛生部指出，新增3起病例感染源頭並不明確，患者都是新加坡人，近期沒有赴中國，其中一名教師近期曾赴樟宜機場與動物園，另2人則造訪馬來西亞。

針對「疾病爆發應對系統」等級從黃色調高到橘色警示，新加坡各級學校也強化防疫因應措施，諸如即日起暫停校際與外部活動，範圍包括校際賽事、訓練營等，另也會錯開學生的休息時間。

衛生部表示，新加坡必須做好準備，本地社區可能出現新的群聚感染病例，這些病例甚至可能不曾去過中國或與中國旅客有接觸。

對於馬來西亞與香港媒體報導，新加坡疑似出現超級傳播者，疑逾100名員工可能集體感染，將武漢肺炎傳向多國。新加坡衛生部迄未進一步說明。

英國氣體分析儀器公司1月在新加坡君悅酒店舉行會議，100多名與會者中3人返國後感染武漢肺炎，一名新加坡員工昨天確診，世界衛生組織與各國衛生部聯絡，跨國調查追蹤病毒。

新加坡也要求企業雇主應要求員工每天測量至少兩次體溫，如有發燒或身體不適均應立即離開辦公場所就醫。醫院也會檢查體溫，嚴格管控進出的入口。

新加坡諸如烏節路、濱海灣、聖淘沙等各大景點人潮明顯減少，樟宜機場航廈人潮也不復見，各零售商店生意顯得十分冷清，搭機旅客大都戴口罩登機。

有不少在新加坡舉辦活動均被迫取消或延後舉行，諸如全國旅行社協會（NATAS）旅展原訂21日起舉行3天，也因武漢肺炎疫情而延後到5月舉行，但洛陽大伯公宮眾星鬧元宵歌舞秀仍決定按時舉行。

新加坡從1日23時59分起，禁止所有過去14天內曾到過中國的旅客入境新加坡或在新加坡轉機，另也禁止任何持有中國護照的旅客入境新加坡，不過，如果已有一段時間未入境中國，移民與關卡局或許會斟酌處理。（編輯：王永志）1090207

延伸閱讀
新加坡新增3起武漢肺炎確診病例 感染來源不明多國員工在新加坡開會染武漢肺炎 WHO跨國調查
地機族
請繼續往下閱讀
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報