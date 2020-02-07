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武漢肺炎調至橘色警示 新加坡民眾超市大掃貨

最新更新：2020/02/07 23:11
武漢肺炎疫情加劇，新加坡提升「疾病爆發應對系統」等級，從黃色調高到橘色警示。圖為大批民眾前往超市搶購速食麵、衛生紙與白米等民生用品。中央社記者黃自強新加坡攝　109年2月7日
武漢肺炎疫情加劇，新加坡提升「疾病爆發應對系統」等級，從黃色調高到橘色警示。圖為大批民眾前往超市搶購速食麵、衛生紙與白米等民生用品。中央社記者黃自強新加坡攝　109年2月7日

（中央社記者黃自強新加坡7日專電）武漢肺炎疫情加劇，新加坡今天提升「疾病爆發應對系統」等級，從黃色調高到橘色警示，大批民眾前往超市搶購速食麵、衛生紙與白米等民生用品，不少貨架被一掃而空。

職總超市今晚發布聲明，說明日常生活必需品供應充足。雖然部分超市貨品傍晚被搶購一空，但超市正在補貨，籲請民眾保持冷靜，不必搶購。

由於新加坡調升成橘色警示，部分位於地鐵站旁的超市傍晚人潮湧現，大批上班族利用下班時間趕赴超市搶購各種物品，包括速食麵、衛生紙與白米等民生用品，讓貨架上物品一掃而空。

部分未能及時購足民生備用品的民眾則扼腕不已，直說明天早上待超市營業再來補貨。

「疾病爆發應對系統」（DORSCON）等級有綠色、黃色、橘色與紅色的4種警示，依序為最輕微、傳播受到控制、容易傳播與情況嚴重。目前橘色僅在最高級別的紅色之下，代表目前疫情嚴重，疾病容易傳播，但在新加坡還沒有廣泛傳播或已受到控制。

新加坡今天發布新增3起武漢肺炎確診病例，累計迄今有33起感染2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）確診病例，其中有2人病危、2人康復出院。

衛生部指出，新增3起病例感染源頭並不明確，患者都是新加坡人，近期沒有赴中國，其中一名教師近期曾赴樟宜機場與動物園，另2人則造訪馬來西亞。（編輯：王永志）1090207

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