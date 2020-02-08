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早安世界》寶瓶星號今日返台 陳時中：一人確診全數留船隔離
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武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛將其命名為2019新型冠狀病毒（Novel coronavirus, 2019-nCoV）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。
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武漢肺炎疫情6/100

韓國光州醫院封院 病人丟紙條揭慘況求救

最新更新：2020/02/08 07:43

（中央社台北8日電）韓國武漢肺炎疫情擴散，光州21世紀醫院4日起封院隔離，醫護及病患全數無法外出。韓媒報導，有病患從醫院3樓丟出求救紙條，上面寫者「需要飲用水、衛生紙、牙膏」等字樣，向外界求救。

南韓「朝鮮日報」近日報導，住在光州21世紀醫院3樓母女關係的2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺炎）第16例確診者（42歲）和第18例確診者（20歲）分別在4日和5日確診，3樓住院患者全部被劃歸高危險群，與外界完全隔離。

此前，121名醫療人員和患者從4日起與外界斷絕接觸，當天有84人被列入低危險人群，轉移到隔離設施光州消防學校宿舍。

韓媒YTN報導，21世紀醫院內有病患表示，醫院內的隔離患者都住在多人房一起生活，而淋浴間跟廁所都是一起共用，甚至高風險患者也沒有被周全地隔離，醫院內根本沒有專門控管相關事務的人，目前只知道「醫院有要將患者轉移到單人房的準備」。

YTN記者6日前往醫院外採訪時，有隔離病患拿出寫著「需要衛生用品、飲用水、牙膏、杯裝拉麵」等字樣的字條，從病房窗戶伸出來求救。

也有一名被隔離的病人打開窗戶對外扔出紙條，上頭寫著「患者無法被很好地隔離，3樓的情況也是這樣」、「廁所、廚房、淋浴間都一團亂」、「請幫忙處理這些問題吧」，向外界揭露醫院內的困境。

韓國武漢肺炎疫情擴散，光州21世紀醫院自4日起封院隔離。由於擔心武漢肺炎疫情擴散，光州地區已宣布159所學校停課。（編輯：周永捷）1090208

地機族
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