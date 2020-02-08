更多編輯台推薦新聞：
1/31曾去101九份西門町等民眾 應自主健康管理【地圖一次看】
生活

1/31曾去101九份西門町等民眾 應自主健康管理【地圖一次看】

蘇貞昌：衛生紙原料沒有缺 現在搶買只會虧錢
政治

蘇貞昌：衛生紙原料沒有缺 現在搶買只會虧錢

2020年奧斯卡金像獎倒數 精彩重點搶先看
娛樂

2020年奧斯卡金像獎倒數 精彩重點搶先看

武漢肺炎 全球最新疫情一次掌握
國際

武漢肺炎 全球最新疫情一次掌握

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
新聞專題
武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛將其命名為2019新型冠狀病毒（Novel coronavirus, 2019-nCoV）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。
武漢肺炎疫情
新聞專題
武漢肺炎疫情8/100

武漢肺炎部分患者腹瀉 研究：病毒恐經糞便傳染

最新更新：2020/02/08 12:32
最新研究提及2019新型冠狀病毒患者有腹部症狀及拉肚子現象，科學家7日表示，腹瀉可能是這種病毒傳染的一種次要途徑。（美聯社）
最新研究提及2019新型冠狀病毒患者有腹部症狀及拉肚子現象，科學家7日表示，腹瀉可能是這種病毒傳染的一種次要途徑。（美聯社）

（中央社華盛頓7日綜合外電報導）一項提到2019新型冠狀病毒患者有腹部症狀及拉肚子現象的最新研究公開後，科學家今天表示，腹瀉可能是這種病毒傳染的一種次要途徑。

一般認為，新型冠狀病毒的主要傳染途徑是患者咳出含有病毒的飛沫，不過，研究早期病例的研究員曾表示，他們把重點放在有呼吸道症狀的患者身上，可能忽略了與消化道有關的症狀。

防疫資訊

根據一份中國研究人員撰寫、刊登在「美國醫學會期刊」（JAMA）的新報告，在湖北省武漢市一家醫院接受調查的138名患者中，有14人最初在發燒及呼吸困難之前一到兩天，曾出現腹瀉及嘔吐症狀，約占10%。

美國首例確診感染2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）的患者，同樣曾拉了兩天肚子，隨後在他的糞便中檢測到病毒；醫學期刊「刺胳針」（The Lancet）也記錄了中國其他類似病例，儘管並不多見。

英國南安普敦大學（University of Southampton）環境衛生教授基維爾（William Keevil）向英國科學媒體中心（Science Media Centre）表示：「重要的是，其他地方都有通報，在出現非典型腹部症狀的患者排泄物中發現2019新型冠狀病毒，與可在尿液中檢測到嚴重急性呼吸道症候群（SARS）病毒相似，這意味可能經由糞便傳染，而這種途徑的傳染力很強。」

科學家對此可能性並不非常訝異，因為新型冠狀病毒與SARS病毒屬於同一家族。

2003年的SARS疫情中，病毒透過糞便傳染，在香港淘大花園社區導致數百人感染。

美國加州大學河濱分校（University of California, Riverside）生物工程學者廖嘉渝說，「在糞便中發現的2019新型冠狀病毒可能透過糞便途徑傳染」，但「我們還不知道病毒在人體外能存活多久，人類免疫缺乏病毒（HIV）大約只能在體外存活30分鐘；另外也不知道2019新型冠狀病毒對哪個範圍的溫度敏感」。（譯者：曾依璇/核稿：張曉雯）1090208

延伸閱讀
研究：武漢肺炎初期 單一醫院40醫護被患者傳染哈佛公衛專家：武漢肺炎史上最毒 再1個月達高峰世衛：武漢肺炎中國逾3萬例 全球72國旅遊限制武漢肺炎台灣17例 遊義夫妻兒子也確診境外感染越南武漢肺炎13例 宣布成功分離新型冠狀病毒株武漢肺炎台灣新增3例 確診達16人
地機族
請繼續往下閱讀
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報