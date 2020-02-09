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載逾200人離開武漢 英國第2架撤僑包機飛抵目的地

最新更新：2020/02/09 20:47

（中央社倫敦9日綜合外電報導）英國第2架、同時也是最後一架撤僑包機，從爆發2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺炎）疫情的源頭中國武漢市起飛後，於今天返抵英國。機上人數超過200人。

法新社報導，這架接受包租的民間飛機離開湖北省省會武漢市後，抵達英格蘭南部牛津郡（Oxfordshire）的布萊茲諾頓皇家空軍基地（RAF Brize Norton）。

機上還有醫護人員與英國外交部官員。如有必要，他們可提供支援。

外交部發言人表示：「我們最後一架離開武漢的包機，於當地時間凌晨3時20分起飛。機上載著超過200名乘客，包括我方促使航班成行的人員和醫護人員。除了英國人，機上還有其他國籍人士。」

英國外交大臣拉布（Dominic Raab）則說，這架包機帶回105名英國人及其家屬，以及95名歐洲國家國民和他們的家人。

法國衛生部長布辛（Agnes Buzyn）7日曾說，這群歐洲國家國民中，預計包含38名法國公民。

機上官員與醫護人員總共13人。

乘客抵達英國後，接著就被送上車，前往倫敦西北方密爾頓凱因斯鎮（Milton Keynes）一家飯店兼會議中心。他們將被隔離14天。

英國也已建議中國境內3萬名英國人離境。

之前另有83名英國公民搭乘英國政府承包的飛機，於1月31日離開武漢，返回布萊茲諾頓皇家空軍基地。這群人接著被送到英格蘭西北部一家醫療機構隔離兩週。（譯者：楊昭彥/核稿：陳政一）1090209

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