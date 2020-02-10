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WHO秘書長：專家團隊前往北京 調查武漢肺炎疫情

最新更新：2020/02/10 07:27
世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（左）9日表示，由世衛組織率領的國際專家先遣團隊已經啟程前往北京。圖為1月28日中國國家主席習近平（右）和譚德塞在北京會面。（檔案照片／中新社提供）
世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（左）9日表示，由世衛組織率領的國際專家先遣團隊已經啟程前往北京。圖為1月28日中國國家主席習近平（右）和譚德塞在北京會面。（檔案照片／中新社提供）

（中央社日內瓦9日綜合外電報導）世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）今天表示，由世衛組織率領的國際專家先遣團隊已經啟程前往北京，將協助調查中國的2019新型冠狀病毒疫情。

譚德塞在推特（Twitter）發文指出：「我剛在機場為世衛組織領導的2019新型冠狀病毒國際專家訪中代表團的先遣團隊成員送行，這個團隊由艾沃德（Bruce Aylward）博士率領。」

路透社報導，譚德塞曾在一月底前往北京跟中國國家主席習近平及多位部會首長進行會談，當時他與中方達成共識，世衛組織將派出一支國際專家團隊前往中國。

但耗了將近兩個星期的時間，中國政府才批准了這個團隊的成員名單，譚德塞僅透露是由艾沃德領導團隊，並沒有公布團隊包含哪些專家成員。

2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺炎）疫情已經蔓延到20多個國家，全球確診病例多達4萬多起，還有900多人喪命。

但絕大多數的確診病例和死亡人數都在中國，中國境外的唯一死亡病例則發生在菲律賓。（譯者：陳彥鈞）1090210

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