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伊波拉病毒發現者：英國有大爆發武漢肺炎風險

最新更新：2020/02/10 09:55
發現伊波拉病毒的微生物學家警告，英國可能會出現2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺炎）疫情「大爆發」。圖為武漢大學中南醫院救治武漢肺炎患者。（檔案照片／中新社提供）
發現伊波拉病毒的微生物學家警告，英國可能會出現2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺炎）疫情「大爆發」。圖為武漢大學中南醫院救治武漢肺炎患者。（檔案照片／中新社提供）

（中央社記者戴雅真倫敦9日專電）英國今天境內出現第4起2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺炎）確診病例，發現伊波拉病毒的微生物學家警告，英國可能會出現疫情「大爆發」。

「星期日泰晤士報」報導，伊波拉病毒共同發現者、倫敦衛生暨熱帶醫學院（London School of Hygiene& Tropical Medicine）院長皮歐特（Peter Piot）表示，他對於病毒的快速傳播，以及每天的「龐大」新增病例感到「越來越感憂心」。2019新型冠狀病毒的危險性高於伊波拉病毒。

報導說，截至當地時間8日，全球至少28國出現疫情，大約3萬5000人感染，光是昨天一天就出現3500起新確診病例，其中死亡病例達811例，已經超越2003年嚴重急性呼吸道症候群（SARS）的全球死亡人數。

皮歐特表示：「因為傳播方式，病毒更加具有威脅性，傳染的潛在性要高出非常、非常多。」即使死亡率低，「若非常多的人遭到感染，仍會造成很可觀的死亡人數」。

曾擔任聯合國助理秘書長，率領全球對抗AIDS（後天免疫缺乏症候群）的皮歐特也表示，如果確診病例人數暴增，英國的國家醫療保健服務（NHS）可能會不堪負荷。「NHS的負荷已經非常重，如果突然又有大量的肺炎或上呼吸道感染病患，NHS難以照常運轉。」

皮歐特說，直到2月底或3月之前，疫情還不會來到最高峰，但在疫情爆發結束之前，疫苗也「不太可能」問世，不會有解藥。

世界衛生組織（WHO）目前認定新型冠狀病毒的疫情尚未構成「大流行」（pandemic），一旦認定為大流行，將是十多年來首次。

皮歐特指出，英國可能也逃不過確診人數攀升。他表示：「在當今社會，傳染疾病不可能只限於當地，在距離上萬英里遠的中國發生疫情，也有可能造成這裡（英國）大爆發。」

他說，那些已經感染病毒，但尚未出現症狀的人數是「一大未知數」。他也表示，比起SARS，2019新型冠狀病毒的疫情爆發更像是H1N1新流感（又稱豬流感）。

皮歐特認為，中國當局比起SARS爆發時「開放了許多」，雖然地方當局其實可以更早開始行動。

根據政府設立的專頁，英國當地截至9日上午9時，共有795人接受2019新型冠狀病毒檢測，791人為陰性，4人為陽性確診。英國公民目前有9人確診，其中5人在法國、1人在日本、1人在西班牙，2人在英國。英國當地確診的4例有2人為中國籍。（編輯：陳惠珍）1090210

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