鑽石公主號6例確診武漢肺炎 5人是船組員

日本政府厚生勞動省9日公布，鑽石公主號新增6人確診，包括一名旅客及5名船組員。（共同社提供）

（中央社東京10日綜合外電報導）發生武漢肺炎群聚感染的鑽石公主號，日本政府厚生勞動省昨天公布新增6人確診，包括一名旅客及5名船組員。這5名船組員在船上實施防疫措施的5天後，仍持續負責相關工作。

日本經濟新聞報導，厚生勞動省9日表示，鑽石公主號上57人病毒檢查出爐，確認有6人感染俗稱武漢肺炎的2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）肺炎，並無重症患者；厚生勞動省將再追加檢查船上數十名人士。

這6名患者有一名是70多歲的美國籍女性旅客，另外有一名烏克蘭籍及4名菲律賓籍船組員。這5名確診船組員在船上開始實施防疫措施的5天後，也繼續負責相關工作，厚生勞動省正在確認有無衛生管理上的問題。

鑽石公主號搭載約3700名旅客及船組員，截至目前為止共有336人接受病毒檢查，其中70人確診。

依照日本政府防疫要求，船上其餘人士到19日都得待在船上接受觀察，其中有1850人要求相關單位提供藥物，目前有約750人份的藥物被送上船。

日本境內感染武漢肺炎的患者數，扣除船上的70人外，還包括醫療機構回報可疑病例及日本政府包機從中國湖北省武漢市接回人士等，有26人確診。

日本朝日新聞報導，昨天船上新增的6名患者中，有5人被送往東京都內的醫療機構，另有一人還待協調送往哪裡。

船上仍需1100人份的藥物，厚生勞動省預計在今天和明天陸續送上船。

鑽石公主號發生武漢肺炎群聚感染，目前認為源於一名感染武漢肺炎的男性香港旅客。這名男性旅客是在1月17日搭機抵達日本東京，然後搭上1月20日從日本橫濱港啟航的鑽石公主號，1月25日抵達香港下船。

這名男性在登船前一天的1月19日已有咳嗽症狀，回到香港的1月30日發燒，經過檢查在2月1日確診武漢肺炎。（譯者：黃名璽/核稿：嚴思祺）1090210