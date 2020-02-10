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日媒：鑽石公主號再增約60例武漢肺炎 已130人感染
首頁 / 國際

越南專機運物資助中國 接回滯留武漢僑民

最新更新：2020/02/10 13:15

（中央社河內10日專電）越南政府昨晚出動專機前往湖北省，運送醫療物資援助中國對抗武漢肺炎疫情，同時接回30名滯留武漢市的僑民。專機今晨返抵越南，立即展開隔離人員與消毒等工作。

2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺炎）疫情持續延燒。越南政府日前表示，將提供價值50萬美元（約新台幣1523萬元）的醫療用品等物資，協助中國對抗疫情。越南紅十字協會也捐贈價值10萬美元的物資，幫助中國防疫。

快訊新聞網站今天報導，越南國家航空公司HVN68號專機於昨晚從河內內排國際機場（Noi Bai）出發，將醫用物資運抵中國湖北省武漢市，卸貨後運載30名越南僑民返國。

報導指出，由於有意願返國的僑民當中有1名懷孕36週的孕婦，所以航空公司已安排一名醫師陪團，幫助與照顧孕婦。這架專機今天凌晨返抵北部廣寧省（Quang Ninh）雲頓機場（Van Don）。

報導說，這些乘客依照從疫區返回越南的相關程序，進行體溫檢測以及辦理入境等手續後，並接受14天隔離觀察與健康管理。地勤人員也立即展開乘客行李與飛機消毒等工作。

越南衛生部統計，截至9日為止，越南境內累計有14起新型冠狀病毒確診病例，包括11起本國籍病例、2起中國籍病例與一起越裔美國籍病例，其中8名患者最近曾經前往武漢市，其餘6名患者因與前例接觸而患病。（編輯：高照芬）1090210

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