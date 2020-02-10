助中抗武漢肺炎 印度開放出口部分個人防護設備

（中央社記者康世人新德里10日專電）印度總理莫迪致函中國國家主席習近平，表達願意援助中國對抗武漢肺炎，印度政府今天取消部分個人防護設備的出口禁令，允許拋棄式和手術用口罩和手套出口中國。

印度衛生與家庭福利部今天發出通知，允許手術用口罩以及除丁腈橡膠（NBR）手套以外的所有手套自由出口。

除上述項目允許出口外，這份通知表示，包括N95口罩在內的其他個人防護設備，仍在禁止出口之列。

印度衛生與家庭福利部1月31日宣布，禁止出口各種個人防護設備，包括用於阻擋空氣懸浮顆粒污染的衣服和N95口罩。

2019新型冠狀病毒（俗稱武漢肺炎，2019-nCoV）疫情爆發以後，印度迄今只有3名確診病例，都是從武漢返回印度的境外輸入病例；印度以專機從武漢接回約650人，檢驗後都呈現陰性。

不像其他出現疫情的亞洲國家一樣，印度人沒有因疫情蔓延而恐慌戴著口罩，沒有出現搶購口罩的情況。

印度媒體今天引述政府消息人士透露，莫迪已致函給習近平，表達印度願與中國政府和人民共同對抗武漢肺炎疫情，印度也願意提供援助，但中國今天有評論批評印度「口惠而不實」，印度政府隨即宣布上述援助措施。（編輯：林憬屏）1090210