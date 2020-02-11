非武漢肺炎或伊波拉 奈及利亞怪病染48小時即死

奈及利亞政府警告境內爆發「怪病」，會引發嘔吐、腫脹與腹瀉，不到一週內造成15人死亡、104人感染。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

（中央社阿布加11日綜合外電報導）奈及利亞政府警告境內爆發「怪病」，會引發嘔吐、腫脹與腹瀉，不到一週內造成15人死亡、104人感染。奈國衛生部長稱這似乎不是伊波拉或拉薩熱，也不是2019新型冠狀病毒。

英國「獨立報」（Independent）報導，這個神秘疾病是上月底在首都阿布加東南方的貝努埃省（Benue）首先通報。

根據奈及利亞媒體「每日郵報」（Daily Post）報導，奈及利亞參議員莫洛（Abba Moro）說，到了本月3日，「感染這波奇怪疫情的人數增至104人」。

代表貝努埃省選區的莫洛在參議院決議案中，提到一群感染這個疾病的患者，據稱他們是在染病的不到48小時內死亡。

這項決議案敦促奈及利亞衛生部派出專家前往疫情爆發地，以找出更多關於這個疾病的資訊。

奈國「每日郵報」報導，決議案也呼籲奈及利亞疾病管制中心（Nigeria Centres for Disease Control）建立監控措施以防疫情擴散。

奈及利亞衛生部長尹漢奈爾（Osagie Ehanire）7日在簡報時說，這個疾病似乎不是伊波拉（Ebola）或是拉薩熱（Lassa fever），似乎也不是起源於中國武漢市的2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）。

英國廣播公司（BBC）報導，尹漢奈爾說，疾管中心現在已在疫區展開緊急因應行動，政府官員懷疑這個疾病可能是捕魚業使用的化學物質引起。（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1090211