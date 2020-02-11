武漢肺炎／威士特丹號淪海上人球 船上無確診患者日菲泰仍拒停泊

泰國衛生部長11日表示，禁止荷美公司旗下郵輪威士特丹號（Westerdam）乘客下船。荷美航運公司10日表示，乘客將於13日在曼谷上岸，並沒有理由相信有任何乘客染上武漢肺炎。（圖取自facebook.com/HALCruises）

（中央社曼谷11日綜合外電報導）泰國衛生部長今天表示，禁止荷美公司旗下郵輪威士特丹號（Westerdam）乘客下船。泰國成為最新一個因擔憂武漢肺炎疫情擴散而拒絕乘客登陸的國家，而船上並未出現確診病患。

總部位在美國邁阿密的嘉年華集團（Carnival Corp）旗下荷美航運公司（Holland America）昨天表示，乘客將於13日在曼谷上岸，並沒有理由相信有任何乘客染上武漢肺炎。

泰國公共衛生部長阿努廷（Anutin Charnvirakul）在臉書（Facebook）貼文說：「我已經下令，拒絕讓船停泊碼頭。」

日本、菲律賓和泰國等數個國家皆已拒絕威士特丹號停泊，擔憂俗稱武漢肺炎的2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）肺炎疫情擴散。自中國湖北省武漢市不到兩個月前首先通報病例以來，目前全球累積死亡病例1018例，確診病例4萬3101例，大多出現在中國。

荷美航運公司表示，船上沒有乘客染病。據媒體報導，郵輪上有1455名乘客和802名船員，原本目的地為日本橫濱，但遭當局拒絕靠港。

公司說：「這艘郵輪並未遭到隔離，我們沒有理由相信有任何新型冠狀病毒的案例，即便媒體傳出相關報導。」

公司先前表示，威士特丹號正航向曼谷，目前不清楚船隻是否將改變航向。（譯者：黃靖貽/核稿：盧映孜）1090211

武漢肺炎邊境防疫 泰國禁威士特丹號靠港

（中央社記者呂欣憓曼谷11日專電）載有上千名旅客的郵輪威士特丹號傳出旅客因身體不適遭多國拒絕靠港，威士特丹號10日宣布要停靠泰國，但泰國副總理阿努廷今早表示不會讓威士特丹號靠港。

荷美航運公司郵輪「威士特丹號」（MS Westerdam）2月1日從香港出發，預計2月15日停靠日本橫濱讓新一批乘客登船，目前船上有1455位旅客及802名工作人員。

「威士特丹號」郵輪有部分旅客過去曾出現發燒或疑似症狀，原本按計畫停靠日本，但日本政府擔憂武漢肺炎的2019新型冠狀病毒肺炎疫情蔓延而禁止停靠；菲律賓和關島也拒絕靠港停泊，威士特丹號已經在海上漂泊多日。

威士特丹號10日宣布將在泰國春武里府的深水港林查班港（Laem Chabang Port）靠港，不過泰國副總理兼公共衛生部長阿努廷（Anutin Charnvirakul）今天早上在臉書發文表示，不會同意威士特丹號靠港。（編輯：韋樞）1090211