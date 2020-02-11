更多編輯台推薦新聞：
望春風作詞人李臨秋故居遭法拍 後代盼政府買下
文化

望春風作詞人李臨秋故居遭法拍 後代盼政府買下

給妻子的生日禮成14天考驗 鑽石公主號乘客：收到衛生紙如獲鑽戒
國際

給妻子的生日禮成14天考驗 鑽石公主號乘客：收到衛生紙如獲鑽戒

武漢肺炎台商陷疫區 封城地圖一次掌握
兩岸

武漢肺炎台商陷疫區 封城地圖一次掌握

1/31曾去101九份西門町等民眾 應自主健康管理【地圖一次看】
生活

1/31曾去101九份西門町等民眾 應自主健康管理【地圖一次看】

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

武漢肺炎論壇開幕 世衛：全球面臨非常嚴重威脅

最新更新：2020/02/11 19:14
世界衛生組織秘書長譚德塞11日表示，2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺炎）疫情對全球各地構成「非常嚴重威脅」。（圖取自twitter.com/WHO）
世界衛生組織秘書長譚德塞11日表示，2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺炎）疫情對全球各地構成「非常嚴重威脅」。（圖取自twitter.com/WHO）

（中央社日內瓦11日綜合外電報導）世界衛生組織秘書長譚德塞今天表示，2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺炎）疫情對全球各地構成「非常嚴重威脅」。他呼籲各界分享病毒樣本，加速研發藥物與疫苗。

世界衛生組織（WHO）因應武漢肺炎的全球論壇今天在瑞士日內瓦登場，共有超過400位研究人員與國家當局代表參與，包括透過視訊參加會議的台灣和中國大陸專家。

譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在論壇開幕時說：「目前有99%的病例都出現在中國，對中國而言仍是非常緊急的事件，但也對世界其他地方構成非常嚴重威脅。」

世衛組織這場全球研究及創新論壇預計進行2天。台灣確定派專家以「台北」（Taipei）身分線上參與，根據中央流行疫情指揮中心執行官、疾病管制署署長周志浩，這次論壇是閉門會議，會議內容無法對外公開。

這次論壇主要是希望動員國際社會針對新型冠狀病毒採取行動，邀請科學家、公共衛生機構、衛生部門以及研究機構等，商討疫苗、療法和診斷工具開發等議題。（譯者：楊昭彥/核稿：劉學源）1090211

延伸閱讀
WHO武漢肺炎論壇下午登場 台灣以台北名義線上參與WHO武漢肺炎論壇登場 中國代表身分保密受矚歐洲議會8議員挺台 要求世衛改正錯置中國項下包機返國逾10天確診 日本2例篩檢陰性變陽性武漢肺炎延燒 傳日產將暫停九州工廠生產作業勞動部呼吸防護計畫 醫療院所納檢查對象
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報