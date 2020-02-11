武漢肺炎論壇開幕 世衛：全球面臨非常嚴重威脅

（中央社日內瓦11日綜合外電報導）世界衛生組織秘書長譚德塞今天表示，2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺炎）疫情對全球各地構成「非常嚴重威脅」。他呼籲各界分享病毒樣本，加速研發藥物與疫苗。

世界衛生組織（WHO）因應武漢肺炎的全球論壇今天在瑞士日內瓦登場，共有超過400位研究人員與國家當局代表參與，包括透過視訊參加會議的台灣和中國大陸專家。

譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在論壇開幕時說：「目前有99%的病例都出現在中國，對中國而言仍是非常緊急的事件，但也對世界其他地方構成非常嚴重威脅。」

世衛組織這場全球研究及創新論壇預計進行2天。台灣確定派專家以「台北」（Taipei）身分線上參與，根據中央流行疫情指揮中心執行官、疾病管制署署長周志浩，這次論壇是閉門會議，會議內容無法對外公開。

這次論壇主要是希望動員國際社會針對新型冠狀病毒採取行動，邀請科學家、公共衛生機構、衛生部門以及研究機構等，商討疫苗、療法和診斷工具開發等議題。（譯者：楊昭彥/核稿：劉學源）1090211