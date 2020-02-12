湖北武漢肺炎新增病例創2月單日最少 盼4月退燒

（中央社廣州／日內瓦12日綜合外電報導）中國傳染病學專家鍾南山說，武漢肺炎疫情本月將在中國達到高峰，可能4月就會結束，而最新公布的湖北省新增病例創下2月單日最低數字，讓情勢更顯樂觀。

中國湖北省衛生健康委員會發表最新報告顯示，截至2月11日24時，湖北省武漢肺炎確診病例新增1638例，死亡病例新增94例至1068例。

新增確診病例比2月4日通報的3000多例降低不少，也是自1月31日確診1347例以來創下的單日最低數字。湖北省確診病例累計3萬3366例。

鍾南山11日說，若干省分的新增確診病例數量正逐漸下降，估計本月將會達到高峰，希望能在4月結束。2003年SARS爆發期間，鍾南山是協助中國對抗疫情的大將。

世界衛生組織（WHO）和中國衛生官員11日表示，中國確診病例如今已突破4萬4000例，死亡人數則已超過1100人。

世衛警告，武漢肺炎對全球構成的威脅可能更甚恐怖攻擊。世衛已將武漢肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。

世衛祕書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）呼籲國際更積極對抗疫情，把這項病毒視為頭號公敵，並表示第一批疫苗可能在18個月內備妥。

他說：「老實說，比起任何恐怖攻擊，病毒造成政治、社會和經濟動盪的威力更強。」「這是你能想像的最大敵人。」

而搭載3700名乘客和船組員的鑽石公主號郵輪目前仍停泊在日本橫濱港碼頭外防疫隔離，今天再添39名乘客確診病例，包括在船上實施檢疫的一名檢疫官。

目前全船累計已有174人確診感染2019年冠狀病毒疾病，其中4人是重症。

儘管荷美航運公司（Holland America Line）旗下郵輪威士特丹號（MS Westerdam）並未出現確診病患，泰國仍拒絕讓乘客登陸。（譯者：劉文瑜/核稿：嚴思祺）1090212