美國非急需手術1/5有額外費用 保險不給付

（中央社華盛頓11日綜合外電報導）研究人員今天表示，接受非急需外科手術的美國人中，每5人就有1人收到意外帳單，儘管手術項目在保險理賠範圍內；而平均帳單金額約為2000美元。

法新社報導，這份刊登在「美國醫學會期刊」（Journal of the American Medical Association）的研究報告說明，在美國醫療體系下，病患有多麼難以事先得知自己的醫療費用總額，即使有充分保險也一樣。

研究對象包括35萬名病患，曾於2012年起5年多期間內，接受過較常見7種非急需性手術中的一種。由病患投保的公司提供研究人員施行手術的醫院與醫師所彙整的帳單。

這都屬於保險「網內」（in-network）的醫師和醫院，意指他們事先已與保險機構協商過優惠費率。

儘管如此，仍有20.5%的手術費用高於預期。這些意外帳單跟參與病患手術、但不在保險給付網內的手術助理和麻醉師有關。部分意外費用則與手術併發症相關。

今年民主黨爭取總統大選提名的若干參選人贊成，將目前專供老年人與低收入戶加保的公營醫療保險制度擴大，以適用於全民，理由之一就在意外醫療帳單。（譯者：楊昭彥/核稿：張佑之）1090212