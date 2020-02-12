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威士特丹號遭拒靠港 泰國願提供燃油和醫療物資

最新更新：2020/02/12 19:42
載有上千名旅客的郵輪威士特丹號遭多國拒絕靠港，泰國政府表示基於人道，願意提供燃料、食物和醫療物資。（檔案照片／美聯社）
載有上千名旅客的郵輪威士特丹號遭多國拒絕靠港，泰國政府表示基於人道，願意提供燃料、食物和醫療物資。（檔案照片／美聯社）

（中央社記者呂欣憓曼谷12日專電）載有上千名旅客的郵輪威士特丹號遭多國拒絕靠港，漂泊多日後，威士特丹號宣布要靠港泰國，但也遭泰國拒絕。不過泰國政府表示基於人道，願意提供燃料、食物和醫療物資。

防疫資訊

泰國總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）昨天表示，儘管不會同意「威士特丹號」（MS Westerdam）靠港，但願意提供必要的物資和醫療協助。

泰國副總理兼公共衛生部長阿努廷（Anutin Charnvirakul）今天早上受訪表示，沒有收到威士特丹號提出要靠港的請求。泰國願意提供人道協助，包括食物、燃料和醫療物資，讓威士特丹號可以繼續航程。他稍後在臉書（Facebook）發文重申，不會同意威士特丹號靠港。

下午4時左右，有威士特丹號上的乘客在推特（Twitter）發文，並且搭配一艘軍艦的照片。帳號Lydia Miller的乘客指出，船長廣播這艘軍艦將護衛他們到泰國沿海錨地，郵輪將在取得燃料和物資補給後，繼續航程。

曼谷郵報（Bangkok post）下午5時發出的快訊也指出，泰國海軍的護衛艦蒲美蓬號（Frigate HTMS Bhumibol Adulyadej）在泰國灣（Gulf of Thailand）正在接近威士特丹號。

荷美航運公司郵輪威士特丹號1日從香港出發，預計15日停靠日本橫濱讓新一批乘客登船。目前船上有1455名旅客及802名工作人員。

威士特丹號郵輪因部分旅客曾出現發燒或疑似症狀，原本按計畫要停靠日本，但日本政府擔憂武漢肺炎疫情蔓延而禁止停靠；菲律賓和關島也拒絕這艘郵輪靠港停泊，威士特丹號已經在海上漂泊多日。

威士特丹號10日宣布將在泰國春武里府的深水港林查班港（Laem Chabang Port）靠港。不過阿努廷昨天早上在臉書發文表示，不會同意威士特丹號靠港。

世界衛生組織（WHO）2月11日將武漢肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。（編輯：馮昭）1090212

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