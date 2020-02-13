歐盟武漢肺炎緊急會議：病毒無國界需全球應對

（中央社記者唐佩君布魯塞爾13日專電）歐洲聯盟今天召開武漢肺炎疫情緊急會議，歐盟衛生與食品安全執委凱瑞亞基德斯表示「病毒無國界」，應對疫情唯一方法是成員國及全球共同努力應對。

世界衛生組織（WHO）11日將武漢肺炎定名為2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）。中國官方公布截至12日累計有5萬9804例2019年冠狀病毒疾病（武漢肺炎），隨著湖北將「臨床診斷」納入確診判斷，全國單日暴增1萬5152個病例。

歐盟今天上午召開一場部長級緊急會議，歐盟官員及27個成員國衛生部長齊聚針對疫情交換意見，並討論如何應對以防止疫情在歐盟境內蔓延。

凱瑞亞基德斯（Stella Kyriakides）在進入會場前受訪表示，今天的會議對於歐盟應對疫情傳播很重要，由於「病毒無國界」（Viruses know no borders），歐盟成員國需要協調努力，以能面對這一挑戰。

她進一步指出，儘管歐洲確診病例數量相對較少，但仍然需要保持警惕及協調，面對疫情唯一方法是成員國及全球共同努力應對。

美國已禁止近期有中國旅遊史的外籍人士入境。德國衛生部長史巴恩（Jens Spahn）上週與法國衛生部長布辛（Agnes Buzyn）開會時，曾建議歐洲對從中國來的遊客實施管制。

歐洲若要實施類似措施，需要27個歐盟國互相配合，因為多數國家都屬於申根（Schengen）免簽旅遊區。

歐盟近期強調防疫不應有缺口，6日在WHO執行委員會議上採取自2017年以來的首度聯合發言，也展現對台支持。德國代表歐盟27會員國聯合發言表示，面對全球疫情合作至關重要，務必避免訊息出現缺口，沒有任何區域應被遺落在資訊分享過程之外。（編輯：馮昭）1090213