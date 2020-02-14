挪威郵輪泊雪梨 一乘客疑患呼吸道疾病受檢

（中央社雪梨14日綜合外電報導）一艘停泊在澳洲雪梨港口的郵輪上，有一名出現呼吸道疾病症狀的乘客正接受檢驗，其他乘客擔心又發生船上感染的可能性而感到恐慌。

澳洲媒體「雪梨晨驅報」（The Sydney Morning Herald）報導，新南威爾斯州衛生當局今天早上在海外客運碼頭（Overseas Passenger Terminal）登上挪威寶石號（Norwegian Jewel），依據新的安全規範替一名乘客做檢驗，以防新型冠狀病毒入境。

根據路透社消息，新南威爾斯州衛生廳在電子郵件聲明中表示，有3起例行醫療轉送案例，都與呼吸道疾病無關；另有一人在船上接受呼吸道疾病檢驗，預計今天下午會有結果。

當局並未指明呼吸道疾病的性質，也未特別排除俗稱武漢肺炎的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）。

乘客之中，沒有人在過去14天內去過中國，船上也未出現任何疾病疫情。

一名郵輪安全人員說：「病毒正製造混亂，我們只是想要大家安全。」

2019年冠狀病毒疾病起源於中國湖北省武漢市，疫情也集中在中國。中國境外最大的疫情爆發地是停泊在日本的鑽石公主號，船上數千人正處於隔離，累計到13日為止，已有218人感染。

還有一艘郵輪威士特丹號（Westerdam）被5國拒於門外後，今天停泊在柬埔寨，船上有超過2000人。

新南威爾斯州衛生廳發言人說，這項例行檢驗是基於預防，並無跡象顯示這名乘客處於2019年冠狀病毒疾病風險之下。

聲明提到：「目前在雪梨環形碼頭（Circular Quay）之中或附近的其他乘客或人員並無疑慮。」

經營挪威寶石號的挪威郵輪公司（Norwegian Cruise Line）表示，先前通報有一起疑似新型冠狀病毒病例是誤報，「今早有不同的錯誤媒體報導，與我們郵輪上有人生病有關」。

挪威寶石號在紐西蘭遊歷10天後抵達雪梨，預定明天駛向墨爾本。（譯者：曾依璇/核稿：張曉雯）1090214