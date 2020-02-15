馬來西亞武漢肺炎確診再增2例 中國男女遊客染病

（中央社記者郭朝河吉隆坡15日專電）馬來西亞衛生部長祖基菲里阿邁德（Dzulkefly Ahmad）表示，今天武漢肺炎確診病例新增2起，患者是一對中國男女遊客，目前累計確診病例21起。

他宣布，2名患者昨天入境，在關卡篩檢時發現有症狀，送往醫院檢查後，今天確診得到俗稱武漢肺炎的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）。

目前，馬來西亞21起確診病例中，15人為中國籍公民，6人是大馬人，已有3人痊癒出院。

為配合政府及民航局對於武漢肺炎防疫工作，馬來西亞亞洲航空（AirAsia）也宣布，所有預訂來往中國、台灣、香港及澳門班機的旅客，可在2020年3月31日前免費更改航班或全額退款。

另一方面，馬來西亞「新海峽時報」報導，一名在澳洲伯斯留學的馬來西亞學生，在農曆新年結束後想要回到伯斯住處，沒想到房鎖竟被更換，房東僅留下紙條通知她被驅逐，理由是「擔心她會感染武漢肺炎並傳染給他人」。

這名學生接受澳洲廣播公司（ABC）表示，由於她從未去過中國，因此對房東的行為感到震驚、悲傷和困惑。但缺乏任何具有法律效應的協議，導致她無法對房東提出法律指控。

根據口頭協議，這名學生每週要支付86澳元（約新台幣1733元）房租以及其他費用。（編輯：陳永昌）1090215