武漢肺炎疫情擴大 日厚勞大臣：看不清感染途徑

（中央社記者楊明珠東京16日專電）新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情擴大，日本境內除了豪華郵輪鑽石公主號以外，多處傳出確診病例，日本厚生勞動大臣加藤勝信表示，已看不清感染途徑，狀況已不同於前。

日本放送協會（NHK）報導，厚生勞動大臣加藤勝信15日傍晚在記者會上表示，發生新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）群聚感染的郵輪鑽石公主號15日再增67人確診。今後將針對船上全員進行病毒篩檢，呈現陰性反應者本月19日再確認健康狀態沒問題的話，就可下船。

截至15日為止，鑽石公主號共針對930人進行檢查，累計確診人數為285人，其中沒症狀者共73人。

加藤表示，船上70歲以下者16日起陸續進行病毒篩檢，呈現陰性反應者於本月19日再確認健康狀態沒問題的話就可下船。

日本多處傳出有人確診，加藤說：「就階段來說，此前看得出感染途徑，但現在已經看不清感染途徑了。狀況已和以前不同了。」

16日傍晚，日本政府將在首相官邸（行政中心）召開「新型冠狀病毒感染症專家會議」，為今後疫情擴大做準備，將研議有關人民到醫療機構就診的指針。

日本和歌山縣的醫院15日傳出有醫師、病人確診，院內感染的可能性極高。此外，東京都政府15日表示，新增8起病例其中7例，都是跟13日確診男性計程車司機同樣參加個人計程車工會分部，在東京的屋形船上舉辦的新年會。

日本厚生勞動省表示，和歌山、愛知、千葉、北海道、神奈川縣至少5個區域已發生無法追查感染途徑的境內感染。

本月3日晚間返回日本橫濱港的鑽石公主號因載過一名武漢肺炎確診的香港人，因此船上3700餘人無法上岸，在橫濱港大黑碼頭外進行海上隔離。到15日為止，累計已有285人確診，其中有2名台灣籍乘客。

世界衛生組織（WHO）本月11日將武漢肺炎定名為2019年冠狀病毒疾病（COVID-19），疫情於去年12月在中國湖北省武漢市爆發。

日本朝日新聞報導，武漢肺炎疫情在鑽石公主號上擴大，美國政府已決定要派包機載回美國籍人士，美國國內對於日本政府沒能防止疫情擴大一事批判聲浪增大。

朝日引述一名美國教授的評語指出，日本政府的檢疫沒遏止傳染反而是讓船內疫情擴大，很多證據可以佐證。此外，美國的國會議員也要求美國政府，應展開行動救出鑽石公主號上的美國公民。

美國的網路媒體Politico於14日引述國會議員的話報導說，鑽石公主號已成為僅次於武漢的世界第2大冠狀病毒聚集處。

朝日報導說，美國疾病管制暨預防中心（CDC）的主管14日接受電話採訪時表示，讓乘客處於安全環境給予充分照應是最重要的，從來自日本的資訊顯示，很憂心船上乘客面臨高風險。（編輯：劉學源）1090216