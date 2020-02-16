更多編輯台推薦新聞：
影片／國王希爾德NBA三分球大賽奪冠 最後一球定輸贏
運動

影片／國王希爾德NBA三分球大賽奪冠 最後一球定輸贏

飛鼠一號試射喊卡 科技部：太空產業衝刺不會停
科技

飛鼠一號試射喊卡 科技部：太空產業衝刺不會停

一週大事／武漢肺炎日本疫情嚴峻 東非蝗災1900萬人糧食危機
一週大事

一週大事／武漢肺炎日本疫情嚴峻 東非蝗災1900萬人糧食危機

武漢肺炎台商陷疫區 封城地圖一次掌握
兩岸

武漢肺炎台商陷疫區 封城地圖一次掌握

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

新加坡再添肺炎確診 神召會恩典堂最大感染群

最新更新：2020/02/16 13:31

（中央社記者黃自強新加坡16日專電）新加坡15日新增5起2019年冠狀病毒疾病確診病例，其中有3起與神召會恩典堂有關，成為新加坡目前最大的感染群，目前共16起確診病例與神召會恩典堂有關。

目前新加坡冠狀病毒確診數達72起，有54人接受隔離治療、18人出院、6人病危。

新加坡冠狀病毒確診病例來自5個感染群，包括新加坡基督生命堂、永泰行、君悅酒店的國際會議、實里達航空嶺工地與神召會恩典堂。

衛生部15日晚公布最新確診數據，新增確診5名患者中有3起屬於神召會恩典堂感染群，1起和實里達航空嶺工地感染群有關，另外1起病患則與13日確診的私人醫院麻醉師有過接觸。

神召會恩典堂迄今出現多起病例，首起病例於11日確診。確診病例中包括教會主任牧師趙克文，受影響教友也有新加坡國立大學設計與環境學院的一名教授。神召會恩典堂在武吉巴督與東陵教堂，周末平均有4800人出席禮拜。

衛生部指出，這5位新確診的病患近期都沒有赴中國，其中有3人是新加坡公民，1人是孟加拉籍的外籍勞工，最後1人是持有工作准證的中國人。

新加坡迄今有812起疑似病例確認與2019年冠狀病毒疾病無關，但仍有107起病例仍待檢驗結果。值得注意的是，曾與確診病例患者接觸的人已從13日的1368人增加到最新的2093人，其中有1959人仍在新加坡，1697人進行自主隔離，新加坡衛生部目前正聯絡其他262人。

新加坡從1日23時59分起，禁止所有過去14天內曾到過中國的旅客入境新加坡或在新加坡轉機，另也禁止任何持有中國護照的旅客入境新加坡，不過，如果已有一段時間未入境中國，移民與關卡局或許會斟酌處理。

世界衛生組織（WHO）11日將武漢肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。（編輯：韋樞）1090216

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報