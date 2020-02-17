威士特丹號爆武漢肺炎 上千乘客鳥獸散難追蹤

威士特丹號郵輪因被多國拒絕靠岸而漂流海上兩週，13日終於獲准停靠柬埔寨，但15日傳出武漢肺炎病例。圖為威士特丹號4日停靠在高雄港七號碼頭一景。（中央社檔案照片）

（中央社柬埔寨施亞努港17日綜合外電報導）威士特丹號郵輪因被多國拒絕靠岸而漂流海上兩週，13日終於獲准停靠柬埔寨，但15日傳出武漢肺炎病例。由於上千名乘客昨天早已下船四散，衛生官員難以追蹤乘客狀況。

柬埔寨總理洪森（Hun Sen）14日才持玫瑰花迎接威士特丹號（Westerdam）乘客下船，柬埔寨衛生部門表示，經過檢測，船上沒有人感染俗稱武漢肺炎的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）。

「紐約時報」報導，數以百計乘客高興地下船後，有些人去觀光、走訪海灘和餐廳或按摩，有些人則各自飛往目的地。然而一名下船後搭機抵達馬來西亞的83歲美國籍女乘客15日檢測確診感染武漢肺炎。

由於郵輪乘客昨天早已各自前往至少3大洲，衛生官員急忙追蹤調查，以釐清他們現在面臨的問題嚴重性，以及如何防止疫情擴大。

范德比大學醫學中心（Vanderbilt University Medical Center）傳染病專家夏夫納（William Schaffner）說：「我們曾預料會有小差錯，但我必須說，我沒預期問題會走到這種地步。」

夏夫納表示，由於有上千名乘客各自返家，或許會更難將疫情控制在中國境內。他說：「這可能是一個轉折點。」

「威士特丹號」郵輪1日從香港出發，後來被多國拒絕停靠，13日獲准停泊柬埔寨，但15日傳出武漢肺炎病例。（中央社製圖）

目前尚不清楚乘客獲准下船前的檢測情況。但專家表示，遏阻病毒從威士特丹號進一步擴散的最好辦法，就是追蹤所有乘客並將他們隔離兩週。

然而這將非易事。

華盛頓大學流行病專家拉比諾威茲（Peter Rabinowitz）表示，此事將測試接觸追蹤的極限，「要控制如此局面真的令人生畏，因為民眾都已散布世界各地」。

威士特丹號經營業者為嘉年華集團（Carnival Corp）旗下的荷美航運公司（Holland America Line）。路透社報導，荷美航運公司表示正與各政府和衛生專家合作，追蹤已下船的乘客。公司說，船上所有人員先前都沒通報有症狀。

公司在聲明中說：「早已返家的乘客將由地方衛生部門聯繫，並取得進一步資訊。」

威士特丹號1日從香港出發，船上有1455名旅客及802名工作人員，4日曾停靠高雄港，後來遭到日本、菲律賓、美國關島及泰國拒絕靠港，到了13日才終於獲得柬埔寨允許停靠。（譯者：盧映孜/核稿：劉淑琴）1090217