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防武漢肺炎 泰國加強檢測日本新加坡入境旅客

最新更新：2020/02/17 16:53

（中央社曼谷17日綜合外電報導）泰國今天表示，境內通報新增1起武漢肺炎確診病例，當局正加強檢測從新加坡和日本入境的旅客，以因應不斷擴大的疫情。

泰國通報境內新增1起俗稱武漢肺炎的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例，自1月以來累計病例達35起。泰國衛生部常務次長蘇康（Sukhum Kanchanapimai）在記者會中表示，新確診患者為60歲中國籍女性，她的家族成員稍早也已感染確診。

泰國衛生當局表示，他們將擴大實施病毒篩檢措施，除來自中國大陸、香港和台灣的旅客以外，也將來自日本和新加坡的旅客納入。截至目前為止，日本和新加坡是中國以外武漢肺炎確診病例數最多的前兩個國家。

路透社報導，所有來自以上地區的旅客若出現症狀，將在一家泰國公立醫院進行隔離。

蘇康說：「來自日本和新加坡的旅客，若在入境泰國14天內曾出現發燒或呼吸道症狀，將比照來自中國旅客對待。」

此外，泰國不會讓任何威士特丹號郵輪（MS Westerdam）上的外籍人士入境。現有21名泰國人待在這艘郵輪上，泰國衛生當局表示，這21人入境泰國後，將被隔離14天。

泰國目前已有15名武漢肺炎患者治癒返家。另有20人仍在醫院接受治療。（譯者：李宛諭/核稿：徐崇哲）1090217

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